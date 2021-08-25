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Украинские волейболистки впервые с 2001 года вышли в плей-офф Евро

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20 лет ожиданий позади

Украинские волейболистки впервые с 2001 года вышли в плей-офф Евро

Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу после победы Финляндии над Румынией (3:1) за тур до конца группового этапа гарантировала себе как минимум четвертое место в группе D и путевку в плей-офф чемпионата Европы.

Украинки после поражений от Нидерландов (0:3) и Турции (0:3) обыграли Финляндию (3:1) и Швецию (3:0), что позволило команде прогрессировать на третье место в группе.

В заключительном матче группового этапа Украина сегодня в 20:30 сыграет с аутсайдером группы D Румынией, которая в четырех матчах не набрала ни одного очка.

Сборная Украины по волейболу в последний раз выходила в плей-офф чемпионата Европы в 2001 году, когда заняла четвертое место после поражения от Болгарии (1:3) в матче за бронзу.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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