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Украинские волейболистки впервые с 2001 года вышли в плей-офф Евро
20 лет ожиданий позади
Женская сборная Украины по волейболу после победы Финляндии над Румынией (3:1) за тур до конца группового этапа гарантировала себе как минимум четвертое место в группе D и путевку в плей-офф чемпионата Европы.
Украинки после поражений от Нидерландов (0:3) и Турции (0:3) обыграли Финляндию (3:1) и Швецию (3:0), что позволило команде прогрессировать на третье место в группе.
В заключительном матче группового этапа Украина сегодня в 20:30 сыграет с аутсайдером группы D Румынией, которая в четырех матчах не набрала ни одного очка.
Сборная Украины по волейболу в последний раз выходила в плей-офф чемпионата Европы в 2001 году, когда заняла четвертое место после поражения от Болгарии (1:3) в матче за бронзу.
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