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Харлан: Слушаю Моргенштерна

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Харлан: Слушаю Моргенштерна

Новина українською

Ольга Харлан, олимпийская чемпионка и неоднократная чемпионка мира по фехтованию, рассказала о своих музыкальных предпочтениях.

"Что слушаю? Грустные песни точно не слушаю, не то настроение. Моргенштерн, как бы ужасно это не звучало. Но, блин, он везде. Slava Marlow, они все как братья. Стыдно, знаю. Сама иногда так: «Все, хватит это слушать. Такой бред».

Молодой человек у меня тоже слушает такую музыку. Русский реп, Элджей ему понравился. Он-то не понимает, о чем тот поет. Но ему прикольно. Говорю, что хорошо, что он не понимает", - сказала Харлан.

Ранее Ольга Харлан после провала на Олимпиаде в Токио объявила о паузе в карьере.

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В статье: Ольга Харлан фехтование
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Источник:
Tribuna.com

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