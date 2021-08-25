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ЧЕ-2021. Женская сборная Украины по волейболу нанесла сокрушительное поражение Румынии

Другие виды
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Украинки доминировали в течении всего матча

ЧЕ-2021. Женская сборная Украины по волейболу нанесла сокрушительное поражение Румынии

Фото: cev.eu

Новина українською

25-го августа состоялся матч женского чемпионата Европы по волейболу, в котором Украина играла с Румынией. Матч проходил в городе Клуж-Напока (Румыния) на "Клуж Арене".

Украинки сумели выиграть все три партии. Теперь наша команда выходит с третьего места группы D в плей-офф, пропустив вперед волейболисток из Турции и Нидерландов.

Соперник Украины станет известен позже, это будет либо команда Болгарии, либо Германия. Встреча 1/8 финала состоится в воскресенье.

Чемпионат Европы. Женщины. Группа D. 5-й тур.

Румыния – Украина – 0:3 (15:25, 17:25, 11:25)

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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