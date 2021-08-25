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Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Украинец достойно представил нашу страну
Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.
Украинец покорил 2,27 метра. Стоит отметить, что с таким же результатом прыгнул обладатель второго места американец Шелби Макьюэн, однако у него было меньшее количество попыток.
Напомним, основная программа этапа в Лозанне состоится завтра, 26 августа.
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Источник:XSport.ua
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