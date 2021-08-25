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Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

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Украинец достойно представил нашу страну

Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

Новина українською

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Украинец покорил 2,27 метра. Стоит отметить, что с таким же результатом прыгнул обладатель второго места американец Шелби Макьюэн, однако у него было меньшее количество попыток.

Напомним, основная программа этапа в Лозанне состоится завтра, 26 августа.

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В статье: Андрей Проценко
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Источник:
XSport.ua

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