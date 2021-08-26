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Горуна стал участником проекта "Танцы со звездами"

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Еще один спортсмен временно сменит амплуа

Горуна стал участником проекта "Танцы со звездами"

Новина українською

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио каратист Станислав Горуна в Instagram объявил об участии в популярном проекте «Танцы со звездами».

"Это то, что шокирует меня самого. Поэтому держимся. Я принимаю вызов. Встретимся на паркете. Желаю партнерше много терпения", - написал Горуна.

В «Танцах со звездами» помимо Горуны выступит олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

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В статье: каратэ Станислав Горуна
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