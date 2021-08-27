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Шварценеггер пришел в качалку и показал класс в 74 года. ВИДЕО

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Легенда в полном порядке

Шварценеггер пришел в качалку и показал класс в 74 года. ВИДЕО

фото - olympics.com

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Знаменитый американский бодибилдер, актер и политик Арнольд Шварценеггер показал в Instagram, как продолжает активно работать в тренажерном зале, несмотря на свои 74 года.

«У меня была отличная тренировка с моим другом Майклом Реганом, Администратором агентства по охране окружающей среды. И мы говорили о том, что в тренажерном зале также нужен план, как он нужен по прекращению загрязнения окружающей среды», - написал Шварц.

Арнольд Шварценеггер на пике своей спортивной карьеры семь раз становился «Мистером Олимпия» - крупнейших международных соревнований по культуризму.

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В статье: Арнольд Шварценеггер
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