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Шварценеггер пришел в качалку и показал класс в 74 года. ВИДЕО
Легенда в полном порядке
фото - olympics.com
Знаменитый американский бодибилдер, актер и политик Арнольд Шварценеггер показал в Instagram, как продолжает активно работать в тренажерном зале, несмотря на свои 74 года.
«У меня была отличная тренировка с моим другом Майклом Реганом, Администратором агентства по охране окружающей среды. И мы говорили о том, что в тренажерном зале также нужен план, как он нужен по прекращению загрязнения окружающей среды», - написал Шварц.
Арнольд Шварценеггер на пике своей спортивной карьеры семь раз становился «Мистером Олимпия» - крупнейших международных соревнований по культуризму.
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