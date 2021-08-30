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Украинки в бою проиграли Польше в плей-офф Евро-2021
Замахнуться на сенсацию не вышло
фото - cev.eu
Женская сборная Украины по волейболу в первом за 20 лет матче в плей-офф чемпионата Европы в четырех сетах проиграла команде Польши (25:21, 21:25, 22:25, 17:25).
Украинки после победы в первом сете во второй партии вели 11:8, однако не удержали преимущество в 3 мяча и позволили Польше перехватить инициативу.
В третьем сете Украина отыграла отставание в 4 мяча (11:15), но в концовке партии Польша снова ушла в отрыв.
Наконец, в четвертом сете при счете 9:9 команда Владимира Орлова ухитрилась проиграть 9 розыгрышей подряд.
Самой результативной у сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2021 стала Диана Мелюшкина, на счету которой 18 очков.
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