Украинки в бою проиграли Польше в плей-офф Евро-2021

Женская сборная Украины по волейболу в первом за 20 лет матче в плей-офф чемпионата Европы в четырех сетах проиграла команде Польши (25:21, 21:25, 22:25, 17:25).

Украинки после победы в первом сете во второй партии вели 11:8, однако не удержали преимущество в 3 мяча и позволили Польше перехватить инициативу.

В третьем сете Украина отыграла отставание в 4 мяча (11:15), но в концовке партии Польша снова ушла в отрыв.

Наконец, в четвертом сете при счете 9:9 команда Владимира Орлова ухитрилась проиграть 9 розыгрышей подряд.

Самой результативной у сборной Украины в матче 1/8 финала Евро-2021 стала Диана Мелюшкина, на счету которой 18 очков.

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