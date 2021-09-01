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За что Кличко получил научную степень? Где учился Василий Ломаченко? Образование украинских спортсменов. ВИДЕО

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За что Кличко получил научную степень? Где учился Василий Ломаченко? Образование украинских спортсменов. ВИДЕО

Новина українською

На дворе уже первое сентября! Каникулы закончились. Если вы школьник или студент – сочувствуем! А вот родителей поздравляем, потому что наконец они могут с облегчением вздохнуть.

Сегодня мы вернемся в прошлое и увидим, где и как учились украинские спортсмены. Это нам поможет узнать, что повлияло на них и через какие трудности им пришлось пройти.

В этом видео истории братьев Кличко, Жана Беленюка, Дениса Беринчика, Василия Ломаченко, Андрея Шевченко и других звезд украинского спорта.

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В статье: Виталий Кличко Василий Ломаченко Жан Беленюк
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