Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За что Кличко получил научную степень? Где учился Василий Ломаченко? Образование украинских спортсменов. ВИДЕО
Сейчас расскажем
На дворе уже первое сентября! Каникулы закончились. Если вы школьник или студент – сочувствуем! А вот родителей поздравляем, потому что наконец они могут с облегчением вздохнуть.
Сегодня мы вернемся в прошлое и увидим, где и как учились украинские спортсмены. Это нам поможет узнать, что повлияло на них и через какие трудности им пришлось пройти.
В этом видео истории братьев Кличко, Жана Беленюка, Дениса Беринчика, Василия Ломаченко, Андрея Шевченко и других звезд украинского спорта.
Популярное сейчас
- Стало известно, почему Степаненко и Зубков не сыграют против Казахстана
- Для трансфера Супряги в Специю не хватило 15 минут
- Без Зубкова и Степаненко. Петраков определился с заявкой на матч с Казахстаном
- Гандбол. Мотор вышел в финал четырех SEHA-Лиги
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО