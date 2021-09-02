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Украина стартует на Евро-2021! Где и когда смотреть матч с Грецией
Верим в победу
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Мужская сборная Украины по волейболу в четверг в Кракове в матче с Грецией стартует в групповом раунде Евро-2021.
В прямом эфире встречу Украины и Греции покажет телеканал XSPORT. Начало трансляции в 15:30 по киевскому времени.
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Украинцы на групповом этапе чемпионата Европы помимо Греции сыграют с Бельгией, Польшей, Португалией и Сербией. Для выхода в плей-офф команде Угиса Крастиньша нужно занять в группе как минимум четвертое место.
На последнем чемпионате Европы в 2019 году сборная Украины сенсационно дошла до четвертьфинала, проиграв в пяти сетах будущим чемпионам континента сербам.
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