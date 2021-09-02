Украина играет с Грецией на Евро-2021. Текстовая трансляция матча

Мужская сборная Украины по волейболу под руководством Угиса Крастиньша стартует в финальном раунда чемпионата Европы.

В первом матче групповой стадии «сине-желтые» в 15:30 по киевскому времени в Кракове сыграют с командой Греции, которая считается аутсайдером группы А.

Украина проиграла Греции 3 из 4 матчей. В последний раз команды пересекались в 2018 году, когда в товарищеском матче украинцы уступили в четырех партиях.

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Украина против Греции в матче группового этапа Евро-2021: текстовая трансляция

15:59. Греция – Украина 24:21

Казалось, появился шанс, но греки его убили после успешной игры на блоке.

15:56. Греция – Украина 22:19

Теременко и Виецкий провели две подряд атаки. Греки занервничали и взяли паузу.

15:55. Греция – Украина 22:17

Еще один таймаут от Украины. Кажется, этот сет уже не спасти…

15:52. Греция – Украина 19:16

Обменялись команды неудачными подачами. Все еще три очка в запасе у Греции.

15:49. Греция – Украина 17:13

Угрожающим становится преимущество Греции в первом сете.

15:47. Греція - Украина 15:12

Четыре подряд очка выиграли греки после эйса и ошибок Плотницкого. Крастиньш взял таймаут.

15:46. Греция – Украина 13:12

Благодаря подачам Теременко Украина впервые повела в счете, однако при счете 12:12 Плотницкий не попал в дальний угол. Хотя повтор показал, что мяч мог быть и в площадке.

15:42. Греция – Украина 11:9

Есть первый эйс от Виецкого! Но догнать греков пока не удается.

15:39. Греция – Украина 8:7

Снова греки лучше действуют в обороне и захватывают минимальное лидерство. Украина на блоке сегодня очков еще не брала.

15:37. Греция – Украина 5:5

Еще один блок прошел у греков, Украина ответила мощной атакой Дрозда, а затем судьи разобрались с моментом и после видеоповтора отдали очко «сине-желтым». Снова догоняем.

15:33. Греция – Украина 3:2

Греки начали с эйса, но Украина быстро отыгралась с 0:2.

15:31. Матч начался!

15:28. У сборной Украины с первых минут на площадку выйдут Олег Плотницкий, Владислав Диденко, Дмитрий Теременко, Максим Дрозд, Дмитрий Виецкий и Ян Терещенко.

15:20. Помимо матча Греция – Украина в группе А Польша сегодня сыграет с Португалией, а Сербия защиту титула начнет матчем с Бельгией.

15:00. Добрый день! UA-Футбол приглашает вместе последить за стартом мужской сборной Украины на чемпионате Европы по волейболу. Матч с Грецией начнется в 15:30 по киевскому времени.