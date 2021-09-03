Евро-2021: Польша и Сербия побеждают в четырех сетах

Накануне соперники сборной Украины по групповому этапу чемпионата Европы по волейболу провели первые матчи.

Польша в статусе действующего чемпиона мира в Кракове обыграла Португалию (25:16, 22:25, 25:16, 25:19), а Сербия защиту титула на Евро начала победой над Бельгией (25:13, 25:18, 21:25, 25:20).

Украина свой путь на Евро-2021 начала победой в пяти сетах над Грецией.

Турнирная таблица: Сербия – 3, Польша – 3, Украина – 2, Греция – 1, Бельгия – 0, Португалия – 0.

В пятницу Украина сыграет с Сербией, а Бельгия встретится с Португалией.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!