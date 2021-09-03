Украина играет второй матч на чемпионате Европы. Текстовая трансляция

Сегодня мужская сборная Украины проводит второй матч на чемпионате Европы по волейболу. Соперником нашей команды будет Сербия. Поединок начнётся в 21:30. Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне прямо в этой новости ниже. Не забывайте обновлять страницу, чтобы получать самую актуальную информацию.

Украина против Сербии в матче группового этапа Евро-2021: текстовая трансляция

22:50 Украина - Сербия 25:27 / 19:21

Очень затяжные розыгрыши сейчас пошли. Но, увы, не в нашу пользу. Сербы снова ближе к победе в сете.

22:46 Украина - Сербя 25:27 / 18:19

Три подряд атаки прошло у сербов, мы снова вышли вперёд, но ещё дважды чемпионы Европы удачно подали и во второй раз в этом сете вышли вперёд. Тайм-аут от Крастиньша.

22:42 Украина - Сербия 25:27 / 17:14

Идёт игра в эти минуты у нашей команде. Получается защищаться и дорабатывать в атаке. Но на всякий случай напомню, что не так давно мы уже упустили преимущество в три очка.

22:38 Украина - Сербия 25:27 / 14:12

Очко в очко шла заруба, но в последнем розыгрыше у нас сработал блок, позволив увеличить преимущество до двух очков! Сербы берут тайм-аут. Логично.

22:33 Украина - Сербия 25:27 / 9:9

Уступили в одном розыгрыше, а также дважды не справились с подачей. Сербия берёт три очка подряд и сравнивает счёт в партии. Крастиньш тут же берёт тайм-аут.

22:30 Украина - Сербия 25:27 / 9:6

Продолжаем удерживать преимущество в два-три очка. Не даём Сербии выстрелить серией в несколько удачных розыгрышей.

22:26 Украина - Сербия 25:27 / 5:2

Хороший старт второго сета для нас. "Сине-жёлтые" сходу делают себе неплохой задел в счёте!

Статистика первого сета Украина - Сербия

22:18 Украина - Сербия 25:27

Дожимают сербы всё-таки и забирают первый сет. Но партия, конечно же, не была безнадёжна. Ждём второй сет.

22:17 Украина - Сербия 25:25

Три подряд блока от нас позволяют уже украинцам выйти на сет-болл! Впервые в матче мы вышли вперёд, однако сербы отыгрались.

22:14 Украина - Сербия 23:24

Сербы добираются до сет-болла. Крастиньш, чтобы сбить соперника, берёт тайм-аут.

22:12 Украина - Сербия 21:22

Сербам не удаётся закрыть сет, а нам никак не удаётся догнать соперника. Чемпион берёт ещё один тайм-аут на несколько финальных розыгрышей партии.

22:09 Украина - Сербия 18:20

Сет приближается к своей кульминации, а нашей команде опять удалось сравнять счёт, но на большее пока замахнуться не получилось.

22:05 Украина - Сербия 16:17

Тайм-аут дал краткосрочный эффект: в пяти розыгрышах мы взяли четыре очка и сокращаем счёт до минимума! Теперь уже перерыв от сербов.

22:01 Украина - Сербия 12:16

Впервые в матче сербы наращивают преимущество до четырёх очков. Но сражение продолжается в каждом розыгрыше. Наш главный тренер Угис Крастиньш взял тайм-аут. Говорит, что мы немножко зажимаемся и всегда надо доигрывать.

21:58 Украина - Сербия 12:14

Очень плотная игра сейчас идёт. Нам ещё ни разу не удавалось выйти вперёд, но и сербов украинцы не отпускают, периодически сравнивая счёт.

21:55 Украина - Сербия 8:10

И снова та же история. С большим трудом добрались до счёта 8:9, но затем Ковалёв ошибся на подаче, не попав в площадку по длине.

21:51 Украина - Сербия 5:7

Пока не получается у нас зацепиться за ничейный результат. 4:5 и 5:6 был счёт, но в обоих случаях следующий балл уходил сопернику.

21:48 Украина - Сербия 2:4

Резвый спурт от Сербов 4:1. Только шестой розыгрыш нашим ребятам удалось выиграть в игре. Предыдущий балл упал в нашу копилку после ошибки чемпионов на подаче.

21:46 Матч начинается! Украина будет первой на подаче.

21:45 Сегодня уже Украина и Сербия встречались, но в футболе и на уровне молодёжных сборных. Наша команда выиграла этот матч 1:0 благодаря голу хавбека "Металлиста 1925" Дмитрия Крыськива. Почитать об этом матче вы можете здесь . Также в ближайшие полчаса должна выйти на корт US Open Элина Свитолина, и текстовую трансляцию этого события мы также проведём. Она уже ждёт вас здесь .

21:37 Команды уже на площадке. Сейчас завершается разминка.

21:28 Напомним, что в первом туре чемпионата Европы украинцы одержали очень непростую победу над греками, выиграв только на тай-брейке 3:2. Сербы более уверенно разобрались с Бельгией (3:1).

21:25 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию второго матча украинской сборной на Евроволей 2021! Сегодня наша команда встретится с действующими чемпионами Европы, сербами. На предыдущем Евро мы также встречались и досадно уступили. Верим сегодня в реванш! Правда, матч нас ожидает очень непростой.