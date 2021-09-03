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Мотор упустил шанс на выход в финал SEHA-Лиги
Запорожская команада с разницей в семь мячей уступила Веспрему
В пятницу, 3 сентября, состоялся полуфинальный поединок финала четырех SEHA League, в котором встретились венгерский "Веспрем" и запорожский "Мотор". Матч прошел в Задаре (Хорватия).
Стоит отметить, что запорожский "Мотор" впервые пробился в финал четырех SEHA League.
Украинская команда с первых минут побежала вперед и забросила два мяча, однако впоследствии инициатива перешла в руки соперника. В течение игры хозяева матча уверенно контролировали ситуацию и довели матч до победы.
SEHA-Лига. Полуфинал.
"Веспрем" - "Мотор" - 36:29 (20:14)
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