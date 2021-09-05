Украина добывает трудную победу над Португалией на волейбольном Евро. Как это было

Вашему вниманию текстовая трансляция матча третьего тура Чемпионата Европы по волейболу среди мужчин между сборными Португалии и Украины. Обе сборные имеют в своем активе по два очка после двух туров. Украина в первому туре добыла тяжелую победу над Грецией (3:2), а затем уступила Сербии 0:3. Португалия обыграла Бельгию 3:2, а также сумела взять одну партию в поединке со сборной Польши. Победитель этого противостояния станет фаворитом в борьбе за третье-четвертое место, которое выводит в 1/8 финала Чемпионата Европы.

Добавим, что прямая видео трансляция поединка доступна на телеканалах XSPORT и Спорт 2, а также на официальном сайте eurovolley.cev.eu/

Счет

І ІІ ІІІ IV V Сеты Португалия 18 23 25 26 11 2 Украина 25 25 21 24 15 3

Текстовая трансляция

Все, матч окончен! Украина берет решающее очко, поставив железный блок. Но было трудно! 2: 3 в пользу сине-желтых!

11:14. Португалия берет челлендж на предмет сетки, но все чисто. Наше очко.

11:13. Щитков подает в аут. Затем Плотницкий забивает с другой номера.

10:12. Виецкий бьет по диагонали, а затем Щитков забивает эйсом. Вновь тайм-аут у Португалии.

10:10. Терьоменко подает в сетку. А потом пропускаем скидку.

8:10. Плотницкий забивает с помощью блока соперника. Тайм-аут у Португалии.

8:9. Терьоменко дважды атакует в одной атаке, сначала блок, потом скидка!

7:8. Ковалев здорово пробил с четвертой зоны. Смена сторон.

7:7. Виецкий неплохо подал, но Португалия забивает первым темпом.

6:5. Ковалев вколотил в первую линию. Но в следующей атаке Португалия выходит вперед за счет скидки.

5:4. Плотницкий подает в сетку! Сколько можно, Капитан!

4:3. Сила удара Виецкого - 114 км / ч. Но Португалия отвечает своей атакой в поле.

2:2. Виецький скидкой заработал первое очко, а потом Португалия атакует в аут.

2:0. Плотницкий снова в игре и атакует в блок. Виецкий тоже не смог пробить португальскую стену.

Итак, пятый "короткий" сет начинается. Сейчас инициатива на стороне Португалии, которая отыгралась с 0:2.

Четвертый сет завершен. От блока мяч падает в нашу площадку. Португалия сравнивает счет по сетам.

24:24. Сет-пойнт в Португалии - классная атака со второго номера. Но подача идет в сетку

23:23. Обидно теряет очко Украины, но Португалия подает в аут.

22:22. Сидоренко сбрасывает от блока в аут. Ковалев подает, но Семенюк не успевает закрыть первый темп соперника.

21:21. Португалия с боями, но забивает.

20:20. Щитков классно подает, после приема мяч перелетает на Семенюка, который пасует на Ерещенко.

20:18. Португалия пробивает в аут, тренер берет перерыв.

20:16. Плотницкий бьет в аут и тут же садится на скамью запасных, вышел Ковалев.

19:16. Арбитр фиксирует задержку у Плотницкого, когда тот забивает скидкой. Но Олег в следующей атаке ставит блок.

17:15. Терьоменко забивает первым темпом.

16:14. Ерещенко атакует в аут. Но тут же исправляется.

15:13. Португалия мощно атакует и забирает себе подачу. А потом от украинского блока мяч летит в аут. Крастиньш берет тайм-аут.

12:12. Сидоренко забивает свой первый бал. Но Плотницкий подает в аут.

11:10. Плотницкий ошибся, затронув сетку, но Португалия подает в аут.

9:9. Тройной блок от Украины сработал - португалец сбросил в сетку.

9:7. Теременко подает в аут после того, как Португалия аналогичным образом подарила нам очко.

7:6. Ерещенко ударом со второй линии пробивает блок.

7:3. Крастиньш меняет связующего - вместо Диденко выходит Щитков.

6:3. Теременко бьет в аут.

Сидоренко меняет Виецкого

3:3. Семенюк подает в аут, а Ерещенко берет очко скидкой.

2:2. Команды обменялись неудачными подачами.

Четвертый сет начался. Диденко на подаче. Но счет открывает Португалия ударом первым темпом.

Третий сет завершен. Диденко подал в аут. Играем дальше.

24:21. Украина берет очко за счет надежного блока. Португалия берет тайм-аут.

24:20. Португалия заблокировала удар Виецького. Но сет-пойнт не реализовало сразу - подача в аут.

23:18. Португалия набирает ход, игра в Украины расклеилась.

21:18. Плотницкий атакует в аут, Крастиньш реагирует тайм-аутом.

20:18. Виецький подает в аут. Но в следующем розыгрыше Ерещенко пробивает блок. Но Ян подает в аут.

18:17. Португалия берет видео повтор, указывая на попадание мяча в антенну. Очень долго смотрел арбитр и в конце концов отдал балл Украинн.

16:15. Плотницкий оценил ситуацию и двумя руками перебросил блок - очко для Украины.

14:13. Теременко забил первым темпом, потом подал, Украина сыграла в защите, но Виецкий не пробил блок.

12:12. Ерещенко блокирует удар соперника, но сам же не смог подать в площадку.

11:11. Виецкий атакует в блок, арбитр фиксирует аут. Но Португалия берет челлендж. Все же нам балл.

10:10. Затяжной розыгрыш завершился техническим ударом Яна Ерещенко под сетку! Виецкий подает в антенну.

8:9. Виецкий зачехлил удар соперника. Ничья. А потом вывел свою команду вперед скидкой за блок.

8:5. Плотницкий зарабатывает свое десятое очко скидкой, но крайне неудачно подает.

7:4. Виецкий сначала сбрасывает в блок, затем атакует в аут. Украинцы расслабились, поэтому тренер берет тайм-аут.

5:4. Плотницкий исправился ударом по блоку, после чего мяч отлетел в площадку Португалии. Впрочем, в следующем розыгрыше Олег бьет в блок.

3:3. Португалия забивает блок-аут. А потом Плотницкий не смог перебить сетку, атакуя резаным ударом.

0:3. Теременко делает эйс!

Третий сет начался. Плотницкий атакует в аут. Хотя Крастиньш берет видео челлендж. И выигрывает для нас очко!

Второй сет завершен. В последнем розыгрыше Диденко разорвал блок соперника передачей уже в четвертый номер на Виецкого, а тот вколачивает в центр площадки! Непростой был сет. Преимущество Португалии периодами увеличивалась до четырех очков, но в конце Украина совершила рывок и взяла свое.

22:24. И снова Виецький. Диденко грузит первого темпа Португалии с подачи и сбивает прием сопернику.

22:22. Виецький дважды подряд забивает со второго номера! Ничья.

22:20. Теременко не подал после тайм-аута Португалии

21:20. Украине удалось сократить отставание к минимуму. Помогла ошибка соперника с переходом средней линии.

20:17. Теременко первым темпом пробивает двойной блок.

19:16. Ковалев не смог принять подачу. Его же меняет Ян Ерещенко. Тут же Ян забивает.

18:15. Португалия поймала волну и оторвалась на три очка. Крастиньш берет тайм-аут.

15:15. Плотницкий со второй линии не смог пробить блок Португалии, но затем Семенюк ответил тем же.

13:13. Португалия подняла подачу Плотницкого, но не пробила блок Семенюк.

13:11. Хороший блок от Семенюка и Плотницкого, но уже в следующем эпизоде Португалия разрывает этот же блок, а Семенюк не забивает первый темп

10:10. Украина блоком сравнивает счет, после чего Португалия берет тайм-аут.

10:9. Виецький забивает по диагонали. Теременко подает, Португалия атакует, но не смогла пробить один блок от Диденко.

8:6. Диденко выдал пас одной рукой, Виецький забил с подачи, но потом же пробил в сетку.

7:4. Украина берет видео повтор при ударе Ковалева было ли касание у блока. Впрочем, это скорее всего тактическая хитрость, чтобы сбить темп португальцев.

6:3. Плотницкий забивает скидкой, но потом сам же подает в сетку.

4:2. Берем очко за счет блока, но Диденко подает в аут.

2:1. Украина играет в приеме, после чего Виецький бьет по линии.

Второй сет начался. Илья Ковалев неплохо подал, но Португалия здорово атакует по диагонали.

Первый сет завершен. Семенюк ставит точку ударом с третьего номера! Украина повела в счете.

17:24. Португалия берет видео повтор, но прикосновения от украинского блока не было. В Украины - сет-пойнт.

17:23. Португалия взяла очко классной комбинацией первым темпом, но сразу же отдала очко подачей в сетку.

15:21. Португалия тянет атаки Украине друг за друга, но контригры не получается. Сине-желтые в отрыве

15:19. Виецький сначала забил со второго номера, а затем подал укороченную подачу - в пол!

14:17. Португалия подобралась вплотную, но Виецкий бьет от блока в аут. А затем затяжной розыгрыш связующий Диденко завершил скидкой! Португалия берет тайм-аут.

12:15. Плотницкий подает в аут, соперник - в сетку.

11:14. Плотницкий забивает от блока, а затем подает на вылет!

9:11. Теременко в первом темпе аккуратно ударил в свободную зону.

8:9. Вновь Плотницкий набирает очко со второй линии, но в этот раз счет скидки. А затем Илья Ковалев зарабатывает очко эйсом.

7:6. Плотницкий выдает спайк со второй линии со скоростью 110,5 км в час.

5:4. первая подача Олега Плотницкого - в сетку, после чего Брова ошибается в передаче.

3:3. первый эйс в матче на счету Португалии

Украина берет два очка подряд за счет удара Виецкого и неудачной атаки соперника. Но Португалия сокращает благодаря атаке в блок, после чего мяч улетел в аут.

Первый розыгрыш за Украиной. Сине-желтым не удалось провести акцентированную атаку, но португальцы первым темпом бьют в аут.

Стартовая шестерка сборной Украины: Плотницкий (к), Теременко, Виецкий, Диденко, Семенюк, Ковалев. Главный тренер: Угис Крастиньш

Матч начнется в 18:30