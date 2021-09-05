Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мотор побеждает Мешков Брест в матче за бронзу SEHA-Лиги
Поздравляем запорожцев
Украинский гандбольный клуб "Мотор" Запорожье победил в матче за 3 место SEHA-Лиги. В поединке за бронзу турнира наша команда победила "Мешков Брест".
Счет встречи 31:20 в пользу украинцев.
В полуфинале Финала четырех "Мотор" уступил венгерскому "Веспрему", во втором полуфинальном матче "Мешков Брест" проиграл "Загребу".
В финале SEHA-лиги "Веспрем" сыграет с "Загребом". Матч состоится сегодня, начало в 20:00 по киевскому времени.
Напомним, что ранее "Донбасс"
Популярное сейчас
- Петраков отпустил семерых ведущих игроков сборной Украины в клубы перед матчем против Чехии
- Он уважать себя заставил… Акценты зрителя на игре Украины с Францией
- Ярмоленко: Комбинацию наигрывали утром, к 40 годам может и забью правой ногой
- Украина в борьбе обыграла Грецию на Евро-2021. Как это было
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО