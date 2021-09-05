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Мотор побеждает Мешков Брест в матче за бронзу SEHA-Лиги

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Поздравляем запорожцев

Мотор побеждает Мешков Брест в матче за бронзу SEHA-Лиги

UA-Футбол
Новина українською

Украинский гандбольный клуб "Мотор" Запорожье победил в матче за 3 место SEHA-Лиги. В поединке за бронзу турнира наша команда победила "Мешков Брест".

Счет встречи 31:20 в пользу украинцев.

В полуфинале Финала четырех "Мотор" уступил венгерскому "Веспрему", во втором полуфинальном матче "Мешков Брест" проиграл "Загребу".

В финале SEHA-лиги "Веспрем" сыграет с "Загребом". Матч состоится сегодня, начало в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее "Донбасс" победил "Руан" во втором матче хоккейной Лиги чемпионов.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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