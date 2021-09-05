Украина на нервах обыграла Португалию на волейбольном Евро

Сборная Украины сыграла третий матч на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин. На этот раз соперником команды Угиса Крастиньша была Португалия, которая в предыдущем туре несколько сенсационно обыграла Бельгию.

Украина очень уверенно начала матч и выиграла первый сет с разницей в семь очков. Во втором Португалия постоянно вела в счете, но под конец сине-желтые смогли сделать рывок. А вот дальше игра у нашей команды разладилась. Португалия взяла два сета подряд и перевела игру на тай-брейк.

В пятом сете команды шли «очко в очко» до счету 10:10, а затем Украина все же захватила инициативу и довела игру до победного конца.

І ІІ ІІІ IV V Сеты Португалия 18 23 25 26 11 2 Украина 25 25 21 24 15 3

Украина значительно лучше атаковала - 52 успешных атаки против 40 у соперника, лучше блокировала - (19:15), набила больше эйсов (6:3) и меньше ошибалась (28:38).

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Дмитрий Виецкий, который собрал 20 очков, у капитана Олега Плотницкого - 17 баллов.

Добавим, что для Украины это вторая победа в группе. В первом туре сине-желтые также со счетом 3:2 одолели Грецию. Во втором туре было поражение от действующего чемпиона Европы Сербии 0:3.

Благодаря этой победе Украины поднялась на третье место в группе. Правда, имеет равное количество очков с Бельгией - по четыре. Именно с бельгийцами украинцы сыграют следующий матч 7-го сентября (начало в 21:30).

Турнирное положение в группе А