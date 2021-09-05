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Украина на нервах обыграла Португалию на волейбольном Евро
Приближаемся к плей-офф
фото - eurovolley.cev.eu/
Сборная Украины сыграла третий матч на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин. На этот раз соперником команды Угиса Крастиньша была Португалия, которая в предыдущем туре несколько сенсационно обыграла Бельгию.
Украина очень уверенно начала матч и выиграла первый сет с разницей в семь очков. Во втором Португалия постоянно вела в счете, но под конец сине-желтые смогли сделать рывок. А вот дальше игра у нашей команды разладилась. Португалия взяла два сета подряд и перевела игру на тай-брейк.
В пятом сете команды шли «очко в очко» до счету 10:10, а затем Украина все же захватила инициативу и довела игру до победного конца.
|І
|ІІ
|ІІІ
|IV
|V
|Сеты
|Португалия
|18
|23
|25
|26
|11
|2
|Украина
|25
|25
|21
|24
|15
|3
Украина значительно лучше атаковала - 52 успешных атаки против 40 у соперника, лучше блокировала - (19:15), набила больше эйсов (6:3) и меньше ошибалась (28:38).
Самым результативным игроком в составе сборной Украины стал Дмитрий Виецкий, который собрал 20 очков, у капитана Олега Плотницкого - 17 баллов.
Добавим, что для Украины это вторая победа в группе. В первом туре сине-желтые также со счетом 3:2 одолели Грецию. Во втором туре было поражение от действующего чемпиона Европы Сербии 0:3.
Благодаря этой победе Украины поднялась на третье место в группе. Правда, имеет равное количество очков с Бельгией - по четыре. Именно с бельгийцами украинцы сыграют следующий матч 7-го сентября (начало в 21:30).
Турнирное положение в группе А
|Сборные
|М
|В
|П
|Р
|О
|Сербия
|3
|2
|1
|8:4
|7
|Польша
|2
|2
|0
|6:3
|5
|Украина
|3
|2
|1
|6:7
|4
|Бельгия
|3
|1
|2
|6:6
|4
|Португалия
|3
|1
|2
|6:8
|3
|Греция
|2
|0
|2
|2:6
|1
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