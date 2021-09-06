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Евро-2021: Украина идет третьей в группе А

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Находимся в зоне плей-офф

Евро-2021: Украина идет третьей в группе А

фото - cev.eu

Новина українською

Накануне мужская сборная Украины по волейболу в третьем туре группового этапа чемпионата Европы в пяти сетах обыграла Португалию и прогрессировала на третье место в группе А.

Украина добывает трудную победу над Португалией на волейбольном Евро. Как это было

Турнирная таблица: Польша – 8, Сербия – 7, Украина – 4, Бельгия – 4, Португалия – 3, Греция – 1.

До конца группового этапа украинцам осталось провести еще два матча – 7 сентября команда Угиса Крастиньша сыграет с Бельгией, а на следующий день попробует дать бой действующим чемпионам мира полякам.

В случае победы над Бельгией Украина досрочно выйдет в плей-офф чемпионата мира, если бельгийцы сегодня не преподнесут сюрприз в матче с Польшей.

Сборная Украины на последнем чемпионате Европы в 2019 году дошла до четвертьфинала.

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В статье: сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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