Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2021: Украина идет третьей в группе А
Находимся в зоне плей-офф
фото - cev.eu
Накануне мужская сборная Украины по волейболу в третьем туре группового этапа чемпионата Европы в пяти сетах обыграла Португалию и прогрессировала на третье место в группе А.
Украина добывает трудную победу над Португалией на волейбольном Евро. Как это было
Турнирная таблица: Польша – 8, Сербия – 7, Украина – 4, Бельгия – 4, Португалия – 3, Греция – 1.
До конца группового этапа украинцам осталось провести еще два матча – 7 сентября команда Угиса Крастиньша сыграет с Бельгией, а на следующий день попробует дать бой действующим чемпионам мира полякам.
В случае победы над Бельгией Украина досрочно выйдет в плей-офф чемпионата мира, если бельгийцы сегодня не преподнесут сюрприз в матче с Польшей.
Сборная Украины на последнем чемпионате Европы в 2019 году дошла до четвертьфинала.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной
- Юрист Андрея Шевченко: Со стороны УАФ никаких намерений продлить контракт не было
- Власти Бразилии объяснили, почему вмешались в матч против Аргентины. Месси возмущен
- Украина добывает трудную победу над Португалией на волейбольном Евро. Как это было
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО