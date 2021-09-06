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Боттас продолжит карьеру в Альфа Ромео
Финн сменит команду в Формуле-1
Швейцарская команда Формулы-1 Альфа Ромео объявила, что с 2022 года одним из ее боевых пилотов станет гонщик Мерседес Валттери Боттас.
Известно, что Боттас подписал с Альфа Ромео многолетний контракт. Остальные подробности сделки не сообщаются.
В Альфа Ромео Боттас заменит чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена, который ранее анонсировал завершение карьеры.
Боттас с 2013 года провел в Формуле-1 170 Гран-при. На его счету 9 побед, 63 подиума, 17 поулов и 17 быстрых кругов.
В текущем сезоне Валттери Боттас занимает третье место в личном зачете.
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