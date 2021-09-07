Сегодня сборная Украины проведет ключевой матч на Евро-2021

Мужская сборная Украины по волейболу в Кракове в 21:30 по киевскому времени в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы сыграет с Бельгией.

Для досрочного выхода в плей-офф команду Угиса Крастиньша устроит победа с любым счетом. В случае поражения украинцы опустятся на четвертое место в группе А и до минимума сократят свои шансы на выход в плей-офф.

До конца группового этапа сборная Украины проведет еще один матч – 8 сентября против действующих чемпионов мира поляков.

UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Евро-2021 между Украиной и Бельгией.

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