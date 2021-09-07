Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня сборная Украины проведет ключевой матч на Евро-2021
Судьба команды решится во вторник
Мужская сборная Украины по волейболу в Кракове в 21:30 по киевскому времени в четвертом туре группового этапа чемпионата Европы сыграет с Бельгией.
Для досрочного выхода в плей-офф команду Угиса Крастиньша устроит победа с любым счетом. В случае поражения украинцы опустятся на четвертое место в группе А и до минимума сократят свои шансы на выход в плей-офф.
До конца группового этапа сборная Украины проведет еще один матч – 8 сентября против действующих чемпионов мира поляков.
UA-Футбол проведет текстовую трансляцию матча Евро-2021 между Украиной и Бельгией.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Директор Шерифа: Мы все не идеальны. Но Жерсон Родригес, наверное, чуть-чуть больше
- Судаков: Петраков сказал, что вызовет в сборную, если забью три мяча
- Чехия - Украина: где и когда смотреть контрольный матч национальной сборной
- Украина в трёх сетах проигрывает действующим чемпионам Евроволей. Как это было
- Дочь экс-футболиста сборной Франции стала одной из самых красивых женщин мира. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО