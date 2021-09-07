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Украинские гребцы добыли историческое золото на чемпионате мира
Наше будущее
фото - suspilne.media
Сборная Украины завоевала пять медалей на чемпионате мира по гребле среди юниоров и молодежи, который проходил в Португалии.
Единственное золото на дистанции 500 метров в категории U-23 на байдарке-четверке добыли Василий Смилка, Дмитрий Даниленко, Виталий Быстревский и Александр Зайцев.
Украинцы на экваторе заезда занимали третье место, но во второй половине гонки прибавили и оставили позади команды Польши и России.
Серебро на чемпионате мира на каноэ-четверке на дистанции 500 метров завоевали Ксения Романчук, Ирина Федорив, Кристина Осипчук и Татьяна Смиловенко; Романчук и Смиолвенко стали вторыми на 500-метровке в парном заезде; Даниил Платаш занял второе место на 200-метровке на байдарке, а Андрей Шкарнега и Валерия Терета принесли Украине бронзу на 500-метровке на каноэ.
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