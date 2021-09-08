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На классе. Украина вышла в 1/8 финала Евро-2021 по волейболу
Третья победа команды Угис Крастиньш
фото - eurovolley.cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу на групповом этапе чемпионата Европы-2021. На этот раз сине-желтые одолели сборную Бельгии и обеспечили себе выход в плей-офф с третьего места в группе.
В первой партии команды шли «очко в очко», но в конце более стабильной оказалась сборная Бельгии. Однако в дальнейшем Украина поймала свою волну и в двух сетах не оставляла никаких шансов сопернику. Преимущество сине-желтых периодически достигало шести очков.
Сильно украинцы начали и четвертый сет (4:0 на старте), однако Бельгия сумела собраться и навязать борьбу. Игра была равной до счета 20:20, после чего Украина смогла оторваться на два очка и уже не отдала инициативы.
В итоге Украина была сильнее по всем статистическим показателям: 62 выигранных удары против 51, 8 блоков против 6, 6 эйсов против 4, 22 ошибки против 28 у соперника. Самыми результативными в составе Украины стали Олег Плотницкий и Дмитрий Виецкий - оба набрали по 22 очка.
Таким образом, Украина уже ниже третьего места в турнирной таблице группы А не опустится. Правда, и выше не поднимется, даже если в последнем своем матче на этом этапе победит Польшу.
В 1/8 финала, куда выходит четыре команды из группы, сборная Украины встретится со второй командой из группы С. Сейчас после четырех сыгранных матчей ею является Турция, но не исключен вариант, при котором сине-желтым предстоит сыграть со сборной страны-агрессора Россией.
Турнирное положение в группе А
|Сборные
|И
|В
|П
|РП
|О
|Сербия
|5
|4
|1
|14:7
|12
|Польша
|4
|4
|0
|12:4
|11
|Украина
|4
|3
|1
|9:8
|7
|Бельгия
|5
|1
|4
|7:12
|4
|Португалия
|4
|1
|3
|7:11
|3
|Греция
|4
|0
|4
|5:12
|2
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