На классе. Украина вышла в 1/8 финала Евро-2021 по волейболу

Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу на групповом этапе чемпионата Европы-2021. На этот раз сине-желтые одолели сборную Бельгии и обеспечили себе выход в плей-офф с третьего места в группе.

В первой партии команды шли «очко в очко», но в конце более стабильной оказалась сборная Бельгии. Однако в дальнейшем Украина поймала свою волну и в двух сетах не оставляла никаких шансов сопернику. Преимущество сине-желтых периодически достигало шести очков.

Сильно украинцы начали и четвертый сет (4:0 на старте), однако Бельгия сумела собраться и навязать борьбу. Игра была равной до счета 20:20, после чего Украина смогла оторваться на два очка и уже не отдала инициативы.

В итоге Украина была сильнее по всем статистическим показателям: 62 выигранных удары против 51, 8 блоков против 6, 6 эйсов против 4, 22 ошибки против 28 у соперника. Самыми результативными в составе Украины стали Олег Плотницкий и Дмитрий Виецкий - оба набрали по 22 очка.

Таким образом, Украина уже ниже третьего места в турнирной таблице группы А не опустится. Правда, и выше не поднимется, даже если в последнем своем матче на этом этапе победит Польшу.

В 1/8 финала, куда выходит четыре команды из группы, сборная Украины встретится со второй командой из группы С. Сейчас после четырех сыгранных матчей ею является Турция, но не исключен вариант, при котором сине-желтым предстоит сыграть со сборной страны-агрессора Россией.

Турнирное положение в группе А