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На волейбольном Евро-2021 возможен матч Украина – Россия

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На волейбольном Евро-2021 возможен матч Украина – Россия

фото - cev.eu

Новина українською

Накануне мужская сборная Украины в четырех сетах обыграла Бельгию и досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу.

Украина обыгрывает Бельгию и выходит в плей-офф мужского Евро. Как это было

Вне зависимости от результата сегодняшнего матча с Польшей украинцы займут третье место в группе А и проведут матч 1/8 финала Евро-2021 11 сентября в Гданьске, а соперником команды Угиса Крастиньша станет сборная, занявшая второе место в группе B.

Перед финальным туром на этой позиции в секстете B находится Турция, которая в последнем матче сыграет с Финляндией. Если турки проиграют финнам в 3 или 4 сетах, а Россия со счетом 3:0 или 3:1 обыграет Северную Македонию, то именно россияне станут соперником Украины в 1/8 финала. Если же Турция проиграет в пяти сетах, а Россия одержит победу со счетом 3:2, то в 1/8 финала «сине-желтые» сыграют с турками. Любая победа Турции выводит её на Украину.

Матч Польша – Украина на Евро-2021 начнется в 18:30 по киевскому времени.

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В статье: сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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