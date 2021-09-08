Украина без шансов уступает Польше на Евроволей-2021. Как это было

UA-Футбол следит за матчем группового этапа на чемпионате Европы по волейболу между сборными Украины и Польши. Встреча проходит на площадке нашего соперника и начнётся в 18:30 по киевскому времени. Заметим, что это финальная игра группы, особого турнирного значения она уже не имеет, ведь известно, на каких местах финишируют обе команды.

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Украина против Польши в матче группового этапа Евро-2021: текстовая трансляция

Проигрываем по делу. Особо тут добавить больше нечего. Сказать можно разве что, что полтора последних сета мы играли не оптимальным составом: можем себе позволить, учитывая досрочное завоевание путёвки в плей-офф. Угис Крастиньш проверил резерв и дал ребятам немного игровой практики.

19:53 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 25:21

Поляки эйсом завершают не только третий сет, но и весь матч. Мы проигрываем в трёх партиях.

19:50 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 21:19

Возможно, последний тайм-аут в игре от Угиса Крастиньша. Два очка преимущества полякам может хватить для победе в сете и поединке в целом. Думается, вокруг этого слова нашего наставника и были завязаны.

19:48 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 19:19

Сет приближается к своему завершению. С начала партии ни одна из команда в отрыв пока так и не ушла. Ожидаем развязки.

19:45 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 15:16

Тайм-аут от хозяев при позитивном для нас счёте. Наставник поляков просит свою команду выдать мощные 10-15 минут, чтобы закрыть игру.

19:42 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 15:14

Кошки-мышки продолжаются. Только удаётся полякам набрать один-два балла преимущества, мы тут же догоняем. Однако самим пока какого-то актива в результате на табло нам достичь не удаётся.

19:39 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 12:10

Горели в два очка, но взяли три подряд розыгрыша. Однако Остапенко с подачи пробив в сетку, восстановив паритет в партии и подарив нашему сопернику возможность для рывка. Крастиньш снова берёт тайм-аут, польский тренер, кажется, ни разу не останавливал игру по ходу всех трёх сетов для общения со своими подопечными.

19:35 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 6:6

Вышли мы вперёд 5:4, но тут же проиграли два розыгрыша подряд. Правда, и сами чемпионов мира в отрыв не отпускаем. Всё пока на равных.

19:32 Польша - Украина 25:15 / 25:20 / 3:3

Третья партия, как и предыдущая, начинается на равных. Но чувствуется, что сейчас обе команды играют не на максимуме.

19:23 Польша - Украина 25:15 / 25:20

От нашего блока мяч уходит в аут на сет-болле, подытоживая поражение украинской сборной и во второй партии. Из позитивного - во втором сете мы набрали больше очков, чем в первом. Может, удастся к победе в сете подтянуться уже в следующем "тайме".

19:21 Польша - Украина 25:15 / 23:19

Немножко отыгрываемся мы. Но интенсивность игры сейчас невысокая. Прежде всего, говорим о поляках, у которых также состоялась ротация.

19:18 Польша - Украина 25:15 / 21:16

Наш тренер проводит ротацию состава, позволяя сыграть тем, кто не часто выходил на площадку на этом Евро. Ход, понятно, не на пользу результату, но больше такой возможности у ребят поиграть на этом чемпионате может не быть. А отрыв, тем временем, растёт.

19:14 Польша - Украина 25:15 / 17:14

Поляки контролируют ход матча. Прошло несколько наших атак, но также хватает проблем на блоке.

19:11 Польша - Украина 25:15 / 14:11

Казалось бы, на равных шёл матч, но снова поляки оформляют отрыв, дважды блокируя наши атаки, а Семенюк не попадает в площадку. Сразу ещё один тайм-аут у нас. Четыре подряд очка проигрываем.

19:07 Польша - Украина 25:15 / 10:9

Шикарный спурт от "кадры", которая после временного провала включилась в игру и снова вышла вперёд. Крастиньш берёт уже третий в матче тайм-аут: "Ребята, давайте уважать себя!".

19:06 Польша - Украина 25:15 / 7:9

Отличное начало сета. Было у нас преимущество и в три очка, но Сидоренко с подачи ошибся. Вторая партия складывается пока позитивней первой.

19:03 Польша - Украина 25:15 / 4:6

Как только я сказал, что есть проблемы с блоком, мы закрыли две подряд атаки соперника и впервые в матче вышли вперёд по ходу сета. Теперь осталось решить вопросы с подачей.

19:00 Польша - Украина 25:15 / 3:2

Поляки снова начинают сет уверенней. У нас пока не работает блок, и это одна из главных проблем на старте партии.

18:56 Польша - Украина 25:15 / 0:0

Показали нам трибуны краковской арены, которые практически полностью заполнены. Посещаемость очень контрастирует с остальными играми нашей сборной. Кстати, есть на трибунах и украинские флаги.

18:53 Польша - Украина 25:15

После тайм-аута от Крастиньша мы взяли ещё два балла (после блока мяч попал в плечо Дрозду и перелетел на чужую половину плюс неудачная подача у поляков), однако это оказалось нашим последним активом в партии. Сет закрыт очень быстро.

18:49 Польша - Украина 23:13

Польша уверенными шагами приближается к победе в сете. Нам уже можно надеяться только на следующую партию. Команда выглядит не готовой ментально к матчу. Второй тайм-аут от нашего тренера.

18:46 Польша - Украина 18:11

Через один-два розыгрыша у нас что-то получается. У "кадры" игра идёт намного стабильнее.

18:43 Польша - Украина 15:9

Очень много ошибок на подачах от обоих соперников. После неточности от поляков мы отвечаем тем же.

18:40 Польша - Украина 12:7

Позволяем мы атаковать сопернику без блока из центральной зоны. Угис Крастиньш берёт тайм-аут и спрашивает у игроков: "Почему мы не играем?". Добавить больше нечего. Результат говорит сам за себя.

18:37 Польша - Украина 8:5

Победители двух последних ЧМ удерживают преимущество над нашей командой в два-три очка. Пока не всё получается у наших ребят.

18:34 Польша - Украина 4:2

Активней стартуют поляки, уже устремляясь в отрыв. Вчера против Бельгии мы также тяжело входили в игру. Надеемся, сегодня мы аналогично сможем по ходу игры набрать обороты.

18:31 Матч стартует с нашей подачи!

18:25 Обе команды уже на площадке. Сейчас будут звучать гимны стран.

18:20 Всем привет и добро пожаловать на новый волейбольный онлайн с участием нашей сборной на Евроволей 2021! Сегодня мы ставим точку в групповом этапе, и к счастью, для нас борьба за выход в плей-офф завершилась удачно. Теперь главный вопрос - с кем мы сыграем в 1/8-й, а ответ на него мы узнаем уже ближе к полуночи.