Украина закрывает групповой этап Евро-2021 матчем с Польшей. Текстовая трансляция

UA-Футбол следит за матчем группового этапа на чемпионате Европы по волейболу между сборными Украины и Польши. Встреча проходит на площадке нашего соперника и начнётся в 18:30 по киевскому времени. Заметим, что это финальная игра группы, особого турнирного значения она уже не имеет, ведь известно, на каких местах финишируют обе команды.

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Украина против Польши в матче группового этапа Евро-2021: текстовая трансляция

19:00 Польша - Украина 25:15 / 3:2

Поляки снова начинают сет уверенней. У нас пока не работает блок, и это одна из главных проблем на старте партии.

18:56 Польша - Украина 25:15 / 0:0

Показали нам трибуны краковской арены, которые практически полностью заполнены. Посещаемость очень контрастирует с остальными играми нашей сборной. Кстати, есть на трибунах и украинские флаги.

18:53 Польша - Украина 25:15

После тайм-аута от Крастиньша мы взяли ещё два балла (после блока мяч попал в плечо Дрозду и перелетел на чужую половину плюс неудачная подача у поляков), однако это оказалось нашим последним активом в партии. Сет закрыт очень быстро.

18:49 Польша - Украина 23:13

Польша уверенными шагами приближается к победе в сете. Нам уже можно надеяться только на следующую партию. Команда выглядит не готовой ментально к матчу. Второй тайм-аут от нашего тренера.

18:46 Польша - Украина 18:11

Через один-два розыгрыша у нас что-то получается. У "кадры" игра идёт намного стабильнее.

18:43 Польша - Украина 15:9

Очень много ошибок на подачах от обоих соперников. После неточности от поляков мы отвечаем тем же.

18:40 Польша - Украина 12:7

Позволяем мы атаковать сопернику без блока из центральной зоны. Угис Крастиньш берёт тайм-аут и спрашивает у игроков: "Почему мы не играем?". Добавить больше нечего. Результат говорит сам за себя.

18:37 Польша - Украина 8:5

Победители двух последних ЧМ удерживают преимущество над нашей командой в два-три очка. Пока не всё получается у наших ребят.

18:34 Польша - Украина 4:2

Активней стартуют поляки, уже устремляясь в отрыв. Вчера против Бельгии мы также тяжело входили в игру. Надеемся, сегодня мы аналогично сможем по ходу игры набрать обороты.

18:31 Матч стартует с нашей подачи!

18:25 Обе команды уже на площадке. Сейчас будут звучать гимны стран.

18:20 Всем привет и добро пожаловать на новый волейбольный онлайн с участием нашей сборной на Евроволей 2021! Сегодня мы ставим точку в групповом этапе, и к счастью, для нас борьба за выход в плей-офф завершилась удачно. Теперь главный вопрос - с кем мы сыграем в 1/8-й, а ответ на него мы узнаем уже ближе к полуночи.