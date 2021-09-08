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Украина разгромно проиграла Польше в финале группового этапа волейбольного Евро
Не справились с чемпионами мира
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Мужская сборная Украины по волейболу завершила групповой этап чемпионата Европы неприятным поражением от чемпионов мира, поляков.
Перед нашей командой уже не стояло турнирных задач, ведь мы досрочно завоевали путёвку в 1/8 финала турнира и уже не могли подвинуться с третьего места в своей группе. Польша же могла с первой строчки выйти в плей-офф.
Развитие событий во всех трёх партиях было похожим. Команды начинали сет на равных, однако постепенно "кадра" включалась и забирала победу в сете. Ключевая разница между партиями в том, что на вторую половину поединка наш наставник Угис Крастиньш выпустил ребят, которые не имеют большого объёма игровой практики на Евро.
В 1/8 финала Евро мы сыграем либо с Россией, либо с Турцией. Точно имя соперника станет известно сегодня ближе к полуночи. Сам же матч состоится в субботу, 11 сентября.
Чемпионат Европы 2021
Польша - Украина 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)
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