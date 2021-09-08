Украина разгромно проиграла Польше в финале группового этапа волейбольного Евро

Мужская сборная Украины по волейболу завершила групповой этап чемпионата Европы неприятным поражением от чемпионов мира, поляков.

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Перед нашей командой уже не стояло турнирных задач, ведь мы досрочно завоевали путёвку в 1/8 финала турнира и уже не могли подвинуться с третьего места в своей группе. Польша же могла с первой строчки выйти в плей-офф.

Развитие событий во всех трёх партиях было похожим. Команды начинали сет на равных, однако постепенно "кадра" включалась и забирала победу в сете. Ключевая разница между партиями в том, что на вторую половину поединка наш наставник Угис Крастиньш выпустил ребят, которые не имеют большого объёма игровой практики на Евро.

В 1/8 финала Евро мы сыграем либо с Россией, либо с Турцией. Точно имя соперника станет известно сегодня ближе к полуночи. Сам же матч состоится в субботу, 11 сентября.

Чемпионат Европы 2021

Польша - Украина 3:0 (25:15, 25:20, 25:21)