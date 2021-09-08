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Магучих финишировала второй в финале Бриллиантовой лиги
Украинка не смогла покорить высоту 2,07
Getty Images/Global Images Ukraine
В Цюрихе состоялся финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту. На этих соревнованиях Украину представляли Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Сначала Макдермотт не смогла покорить высоту 2.03 м, а победа досталась Ласицкене (2.05 м). Стоит отметить, что этот результат стал рекордом сезона.
Ярослава Магучих перенесла последний прыжок на 2.07 м, но не сумела взять эту высоту. Украинка завершила сезон на второй строчке.
Ирина Геращенко не смогла покорить высоту 1.99 метра и финишировала 4-й.
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