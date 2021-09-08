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Украина сыграет с Россией в плей-офф волейбольного Евро
Противостоять нашей команде будут россияне
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Сборная Украины узнала своего соперника в плей-офф волейбольного чемпионата Европы 2021 среди мужчин.
Напомним, что
До сегодняшнего дня было два претендента: Россия и Турция. Россияне благодаря победе в трёх сетах над Северной Македонией вышли в 1/8 финала со второй строчки и теперь станут соперниками нашей сборной.
Поединок Россия - Украина состоится в субботу, 11 сентября, в Гданьске. Время начала матча станет известно позже.
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