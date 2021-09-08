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Украина сыграет с Россией в плей-офф волейбольного Евро

Другие виды
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Противостоять нашей команде будут россияне

Украина сыграет с Россией в плей-офф волейбольного Евро

Фото: cev.eu / Автор неизвестен

Новина українською

Сборная Украины узнала своего соперника в плей-офф волейбольного чемпионата Европы 2021 среди мужчин.

Напомним, что наша команда досрочно заняла третье место в группе А. Оставалось только узнать, кто финиширует вторым в группе С.

До сегодняшнего дня было два претендента: Россия и Турция. Россияне благодаря победе в трёх сетах над Северной Македонией вышли в 1/8 финала со второй строчки и теперь станут соперниками нашей сборной.

Поединок Россия - Украина состоится в субботу, 11 сентября, в Гданьске. Время начала матча станет известно позже.

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В статье: сборная Украины по волейболу
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