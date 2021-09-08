Бриллиантовая лига. Бех-Романчук заняла третье место

8 сентября, в Цюрихе состоялся финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину. Нашу страну представляла Марина Бех-Романчук.

Украинка в последней попытке прыгнула на 6.75 м и заняла 3-е место. В течение почти всей сессии Бех-Романчук балансировала на 3-4 позициях.

Марина уступила Иване Спанович (6.96 м) и Хадди Сагнии (6.83 м).