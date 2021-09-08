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Бриллиантовая лига. Бех-Романчук заняла третье место
В финальной части сезона она не смогла обойти Ивану Спанович и Хадди Сагнию
8 сентября, в Цюрихе состоялся финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину. Нашу страну представляла Марина Бех-Романчук.
Украинка в последней попытке прыгнула на 6.75 м и заняла 3-е место. В течение почти всей сессии Бех-Романчук балансировала на 3-4 позициях.
Марина уступила Иване Спанович (6.96 м) и Хадди Сагнии (6.83 м).
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