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Бриллиантовая лига. Бех-Романчук заняла третье место

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В финальной части сезона она не смогла обойти Ивану Спанович и Хадди Сагнию

Бриллиантовая лига. Бех-Романчук заняла третье место

Новина українською

8 сентября, в Цюрихе состоялся финал сезона Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину. Нашу страну представляла Марина Бех-Романчук.

Украинка в последней попытке прыгнула на 6.75 м и заняла 3-е место. В течение почти всей сессии Бех-Романчук балансировала на 3-4 позициях.

Марина уступила Иване Спанович (6.96 м) и Хадди Сагнии (6.83 м).

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В статье: Марина Бех-Романчук
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