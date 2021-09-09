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Украина против России на Евро-2021. Где и когда смотреть матч 1/8 финала?
Принципиальность противостояния зашкаливает
фото - cev.eu
Накануне мужская сборная Украины по волейболу узнала соперника по 1/8 финала Евро-2021 – команда Угиса Крастиньша в первом раунде плей-офф сыграет со сборной России, которая на групповом этапе заняла второе место в группе С.
Матч Украина – Россия на Евро-2021 пройдет в Гданьске 11 сентября в 18:30 по киевскому времени.
Битву за четвертьфинал в прямом эфире покажут телеканалы XSPORT и Спорт 1, а UA-Футбол организует текстовую трансляцию со всеми подробностями.
Победитель матча Украина – Россия в 1/4 финала сыграет с Польшей или Финляндией.
Сборные Украины и России на последнем чемпионате Европы в 2019 году синхронно вылетели на стадии 1/4 финала, уступив будущим чемпионам и вице-чемпионам континента сербам и словенцам соответственно.
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