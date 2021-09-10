Пилот Дарио Коста пролетел в тоннеле на скорости 245 км/час

Итальянский летчик-каскадер и атлет Red Bull Дарио Коста вписал новую главу в историю авиации. Он бросил вызов законам физики и пролетел на самолете сразу сквозь два тоннеля.

За штурвалом своего усовершенствованного гоночного самолета Zivko Edge 540 пилот пролетел через два узких закрытых автомобильных тоннеля, оторвавшись от асфальта всего на метр и набрав скорость 245 км/ч. Более года на подготовку, 44 секунды на исполнение и результат в виде пяти рекордов.

Дарио Коста делится ощущениями: «Все происходило очень быстро, но, когда я вылетел из первого тоннеля, самолет стало сносить вправо из-за бокового ветра, и в этот момент время для меня словно замедлилось. Я среагировал на эту ситуацию и сосредоточился на том, чтобы вернуть самолет на верный курс и влететь во второй тоннель. А потом мое восприятие снова вернулось к нормальной скорости».

После того, как самолет пулей выскочил из другого конца тоннеля, перед приземлением Коста закружил судно в победной петле. Восторженный пилот добавил: «Я еще никогда в жизни не летал через тоннель – такого никто не делал, – так что я не представлял, пройдет ли все, как мы планировали, или мне придется импровизировать. Конечно, в итоге я ощутил большое облегчение, но главное, что я почувствовал, – это очень большое счастье. Для меня это еще одна мечта, которая сбылась».

Детали проекта

Пилот: Дарио Коста, 41 год, профессиональный летчик-каскадер из Италии

Местоположение: тоннели Чаталджа (окрестности Стамбула, Турция)

Дата и время: взлет в 06:43 утра по местному времени (Турция) в субботу, 4-го сентября 2021-го года

Расстояние полета от взлета до выхода из второго тоннеля: 2 260 м / 2,26 км

Продолжительность полета: 43,44 секунды

Скорость: средняя скорость 245,07 км/ч во втором тоннеле

Зазор:

• В среднем 4,0 м между концом крыла и стеной на каждой стороне.

• Траектория полета минимум 70 сантиметров, максимум 1,6 метров над асфальтом.

Время реакции пилота на изменения воздушного потока: менее 250 миллисекунд

Мировой рекорд Гиннесса: самый длинный тоннель, сквозь который пролетел самолет (1 730 м).

Другие установленные рекорды в рамках этого проекта:

• Первый полет самолета сквозь тоннель

• Самый длинный полет с непрерывным препятствием (1 730 м)

• Первый полет самолета сквозь два тоннеля

• Первый взлет самолета из тоннеля

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