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Украина против России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Текстовая трансляция матча
Битва, которую нельзя пропускать
Мужская сборная Украины по волейболу под руководством Угиса Крастиньша в четвертый раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а в 1/8 финала «сине-желтых» ждет принципиальное противостояние с финалистом Олимпийских игр в Токио командой России.
Матч Украина – Россия на Евро-2021 пройдет 11 сентября в Гданьске и начнется в 18:30 по киевскому времени.
Больше, чем волейбол? Украина – Россия в 1/8 финала Евро-2021. Анонс матча
Следить за главными событиями матча Украина – Россия на чемпионате Европы по волейболу вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Украина против России в 1/8 финала Евро-2021: текстовая трансляция
13:37. Добрый день! Сегодня в Гданьске будет жарко – в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу встречаются сборные Украины и России. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ничего интересного.
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