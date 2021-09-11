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Украина против России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Текстовая трансляция матча

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Битва, которую нельзя пропускать

Украина против России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Текстовая трансляция матча

Иван Мартынов Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины по волейболу под руководством Угиса Крастиньша в четвертый раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а в 1/8 финала «сине-желтых» ждет принципиальное противостояние с финалистом Олимпийских игр в Токио командой России.

Матч Украина – Россия на Евро-2021 пройдет 11 сентября в Гданьске и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Больше, чем волейбол? Украина – Россия в 1/8 финала Евро-2021. Анонс матча

Следить за главными событиями матча Украина – Россия на чемпионате Европы по волейболу вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.

Украина против России в 1/8 финала Евро-2021: текстовая трансляция

13:37. Добрый день! Сегодня в Гданьске будет жарко – в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу встречаются сборные Украины и России. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ничего интересного.

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В статье: сборная Украины по волейболу чемпионат Европы по волейболу
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