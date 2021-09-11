Украина против России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Текстовая трансляция матча

Мужская сборная Украины по волейболу под руководством Угиса Крастиньша в четвертый раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а в 1/8 финала «сине-желтых» ждет принципиальное противостояние с финалистом Олимпийских игр в Токио командой России.

Матч Украина – Россия на Евро-2021 пройдет 11 сентября в Гданьске и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Украина против России в 1/8 финала Евро-2021: текстовая трансляция

13:37. Добрый день! Сегодня в Гданьске будет жарко – в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу встречаются сборные Украины и России. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ничего интересного.