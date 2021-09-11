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Украина в бою проиграла России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Как это было
Битва, которую нельзя пропускать
Мужская сборная Украины по волейболу под руководством Угиса Крастиньша в четвертый раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а в 1/8 финала «сине-желтых» ждет принципиальное противостояние с финалистом Олимпийских игр в Токио командой России.
Матч Украина – Россия на Евро-2021 пройдет 11 сентября в Гданьске и начнется в 18:30 по киевскому времени.
Больше, чем волейбол? Украина – Россия в 1/8 финала Евро-2021. Анонс матча
Следить за главными событиями матча Украина – Россия на чемпионате Европы по волейболу вы можете на UA-Футбол прямо в этой новости в онлайне ниже. Для получения актуальных данных о ходе матча необходимо периодически обновлять страницу, посты автоматически не добавляются.
Украина против России в 1/8 финала Евро-2021: текстовая трансляция
20:47. Друзья, мы дали бой! Да, сегодня удивить мир не удалось, но это однозначно тот случай, когда за Украину не стыдно. Спасибо за внимание, до новых встреч!
20:47. Украина в четырех сетах проиграла России в 1/8 финала Евро-2021
22:25, 25:16, 25:22, 21:19, 25:22 – Россия выходит на Польшу или Финляндию, а Украина едет домой.
Ключевой стала третья партия, по ходу которой украинцы не удержали отрыв в четыре мяча. Да и в четвертом сете «сине-желтые» пытались уйти в отрыв, но собственные ошибки, помноженные на класс соперника, не позволили им совершить сенсацию.
20:42. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 21:19
Был шанс у украинцев сократить отставание до одного балла, а в итоге имеем «-4» после ошибки Виецкого. Но снова челлендж выручает!
20:36. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 19:16
Пока Щитков в такой ответственный момент не попадает подачу, Россия делает большой шаг к победе.
20:33. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 15:15
Три блока за этот короткий период сделали волейболисты сборной России.
20:31. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 12:13
Виецкий и Теременко делают разницу в атаке. Украина сохраняет небольшое преимущество в четвертом сете.
20:27. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 10:10
Семенюк снова вбил мяч в площадку россиян. И тут же ошибка Плотницкого на подаче. Как же много дарим легких мячей.
20:24. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 7:8
Клюка бьет в сетку, Ковалев отвечает ошибкой на подаче…И еще один блок от Украины! Повели!
20:21. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 5:5
Блок от Ковалева! И ошибка россиян на подаче. Счет равный!
20:18. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 3:2
Сразу же Россия на ошибках украинцев организовала стартовое преимущество.
20:16. Статистика третьего сета:
Россия – Украина:
13-12 по результативным атакам
2-2 по результативным блокам
3-1 по ейсам
6-7 по ошибкам
20:13. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22
Проигрываем третий сет. 14:10 вели…
20:11. Россия – Украина 22:25, 25:16, 23:22
Не принимает Ковалев не самую сложную подачу! Зато исправляется в атаке! Этот мяч никак нельзя было отдавать.
20:07. Россия – Украина 22:25, 25:16, 20:20
Равная борьба в третьем сете!
20:03. Россия – Украина 22:25, 25:16, 17:18
Виецкий вернул Украине отрыв в два балла, но Россия вновь отыгралась , а теперь и вышла вперед после ошибки украинцев с атаки. Нет! Повтор показал, что было касание блока!
19:59. Россия – Украина 22:25, 25:16, 14:14
Сумасшедший розыгрыш вытянули россияне и вплотную приблизились к Украине…И тут же Виецкий бьет в блок – и больше нет преимущества в три мяча.
19:56. Россия – Украина 22:25, 25:16, 11:14
Снова включился Плотницкий и несколькими мощными атаками остудил стремление россиян к камбэку.
19:52. Россия – Украина 22:25, 25:16, 9:11
Теременко ошибся на подаче, а вот Клюка стреляет эйсом. Россия приближается на расстояние двух мячей.
19:50. Россия – Украина 22:25, 25:16, 6:9
Обменялись команды неудачными подачами.
19:48. Россия – Украина 22:25, 25:16, 4:8
Эйс от Семенюка! И классная атака Виецкого! Снова тайм-аут от России.
19:43. Россия – Украина 22:25, 25:16, 2:5
Два подряд блока от Семенюка! Россия в панике берет тайм-аут.
19:42. Россия – Украина 22:25, 25:16, 2:3
Плотницкий зажигает на старте второго сета – уже две атаки от Олега мы увидели.
19:35. Лидеры сборной Украины по результативности: Виецкий – 6, Плотницкий и Семенюк – по 4.
19:34. Статистика первого сета:
Россия – Украина:
15-8 по результативным атакам
1-2 по результативным блокам
3-2 по ейсам
3-6 по ошибкам
19:31. Россия – Украина 22:25, 25:16
Три подряд подачи не приняла Украина – второй сет завершен.
19:28. Россия – Украина 22:25, 20:15
Ковалев на пару с Теременко организовали еще один блок. Но разрыв в счете слишком велик…
19:24. Россия – Украина 22:25, 18:14
Блок от Ковалева! И сумасшедшая подача от Виецкого! Нет, мы еще повоюем!
19:22. Россия – Украина 22:25, 18:12
Держит Россия преимущество в шесть баллов. Кажется, со вторым сетом уже все ясно.
19:20. Россия – Украина 22:25, 16:9
Трос наконец сыграл в пользу сборной Украины после подачи Щиткова. А Россия отбивает атаки Семенюка и Плотницкого и берет еще одно очко…
19:16. Россия – Украина 22:25, 13:7
До шести баллов увеличила отрыв Россия. В этом сете Украина не показывает ничего – нет ни приема, ни блока. Только одиночные вспышки.
19:13. Россия – Украина 22:25, 10:5
После тайм-аута от Крастиньша Украина наладила прием и провела три подряд результативных атаки, вот только и россияне продолжают стабильно набирать очки.
19:10. Россия – Украина 22:25, 7:3
На спаде Украина после локального успеха на старте матча. Четыре подряд мяча от России – это совсем не то, чего мы ждем. Какой-то хаос на украинской половине площадки.
19:07. Россия – Украина 22:25, 3:2
Две подряд ошибки Украины с подачи…А тут еще и снова не везет с отскоком от сетки. Да, начало второго сета неудачное.
19:01. Статистика первого сета:
Россия – Украина:
15-11 по результативным атакам
0-4 по результативным блокам
1-2 по ейсам
8-6 по ошибкам
19:00. Украина берет первый сет!!
Развалилась атака у россиян в концовке первой партии – наши парни хладнокровно наказали соперника за две подряд ошибки. 25:22.
18:57. Россия – Украина 21:23
Ошибка от России в такой важный момент! В двух мячах Украина от победы в первом сете. А пока тайм-аут от России.
18:55. Россия – Украина 20:20
Перехватила Украина атаку! При таком раскладе первый сет-бол будет именно у нас!
18:52. Россия – Украина 18:17
Обмениваются команды успешными атаками. Приближается развязка первого сета!
18:48. Россия – Украина 14:14
Ковалев блокирует атаку России! Эйс от Плотницкого! И снова Семенюк успешен на блоке! Четыре подряд мяча от Украины – соперник берет тайм-аут.
18:46. Россия – Украина 14:11
Очередная неудачная подача украинцев…И гвоздь от Семенюка со скростью 97 км/час!
18:43. Россия – Украина 11:9
Атака от Виецкого, затем классная подача Ковалева…И еще один блок от Семенюка! До двух очков сокращаем отставание!
18:40. Россия – Украина 9:6
Нет, ну с таким приемом мы проблем России не создадим. Очень много легких мячей дарит Украину сопернику.
18:37. Россия – Украина 6:4
Ковалев в атаке отправил мяч в аут – Россия уходит вперед .
18:35. Россия – Украина 3:2
Блок от Семенюка! Пока минимальное преимущество России, но на приеме Украина.
18:32. Матч начался!
18:30. С первых минут на площадку у сборной Украины выйдут Плотницкий, Щитков, Теременко, Ковалев, Семенюк и Ковалев.
13:37. Добрый день! Сегодня в Гданьске будет жарко – в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу встречаются сборные Украины и России. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ничего интересного.
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