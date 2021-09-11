Украина в бою проиграла России в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. Как это было

Мужская сборная Украины по волейболу под руководством Угиса Крастиньша в четвертый раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а в 1/8 финала «сине-желтых» ждет принципиальное противостояние с финалистом Олимпийских игр в Токио командой России.

Матч Украина – Россия на Евро-2021 пройдет 11 сентября в Гданьске и начнется в 18:30 по киевскому времени.

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Украина против России в 1/8 финала Евро-2021: текстовая трансляция

20:47. Друзья, мы дали бой! Да, сегодня удивить мир не удалось, но это однозначно тот случай, когда за Украину не стыдно. Спасибо за внимание, до новых встреч!

20:47. Украина в четырех сетах проиграла России в 1/8 финала Евро-2021

22:25, 25:16, 25:22, 21:19, 25:22 – Россия выходит на Польшу или Финляндию, а Украина едет домой.

Ключевой стала третья партия, по ходу которой украинцы не удержали отрыв в четыре мяча. Да и в четвертом сете «сине-желтые» пытались уйти в отрыв, но собственные ошибки, помноженные на класс соперника, не позволили им совершить сенсацию.

20:42. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 21:19

Был шанс у украинцев сократить отставание до одного балла, а в итоге имеем «-4» после ошибки Виецкого. Но снова челлендж выручает!

20:36. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 19:16

Пока Щитков в такой ответственный момент не попадает подачу, Россия делает большой шаг к победе.

20:33. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 15:15

Три блока за этот короткий период сделали волейболисты сборной России.

20:31. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 12:13

Виецкий и Теременко делают разницу в атаке. Украина сохраняет небольшое преимущество в четвертом сете.

20:27. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 10:10

Семенюк снова вбил мяч в площадку россиян. И тут же ошибка Плотницкого на подаче. Как же много дарим легких мячей.

20:24. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 7:8

Клюка бьет в сетку, Ковалев отвечает ошибкой на подаче…И еще один блок от Украины! Повели!

20:21. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 5:5

Блок от Ковалева! И ошибка россиян на подаче. Счет равный!

20:18. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22, 3:2

Сразу же Россия на ошибках украинцев организовала стартовое преимущество.

20:16. Статистика третьего сета:

Россия – Украина:

13-12 по результативным атакам

2-2 по результативным блокам

3-1 по ейсам

6-7 по ошибкам

20:13. Россия – Украина 22:25, 25:16, 25:22

Проигрываем третий сет. 14:10 вели…

20:11. Россия – Украина 22:25, 25:16, 23:22

Не принимает Ковалев не самую сложную подачу! Зато исправляется в атаке! Этот мяч никак нельзя было отдавать.

20:07. Россия – Украина 22:25, 25:16, 20:20

Равная борьба в третьем сете!

20:03. Россия – Украина 22:25, 25:16, 17:18

Виецкий вернул Украине отрыв в два балла, но Россия вновь отыгралась , а теперь и вышла вперед после ошибки украинцев с атаки. Нет! Повтор показал, что было касание блока!

19:59. Россия – Украина 22:25, 25:16, 14:14

Сумасшедший розыгрыш вытянули россияне и вплотную приблизились к Украине…И тут же Виецкий бьет в блок – и больше нет преимущества в три мяча.

19:56. Россия – Украина 22:25, 25:16, 11:14

Снова включился Плотницкий и несколькими мощными атаками остудил стремление россиян к камбэку.

19:52. Россия – Украина 22:25, 25:16, 9:11

Теременко ошибся на подаче, а вот Клюка стреляет эйсом. Россия приближается на расстояние двух мячей.

19:50. Россия – Украина 22:25, 25:16, 6:9

Обменялись команды неудачными подачами.

19:48. Россия – Украина 22:25, 25:16, 4:8

Эйс от Семенюка! И классная атака Виецкого! Снова тайм-аут от России.

19:43. Россия – Украина 22:25, 25:16, 2:5

Два подряд блока от Семенюка! Россия в панике берет тайм-аут.

19:42. Россия – Украина 22:25, 25:16, 2:3

Плотницкий зажигает на старте второго сета – уже две атаки от Олега мы увидели.

19:35. Лидеры сборной Украины по результативности: Виецкий – 6, Плотницкий и Семенюк – по 4.

19:34. Статистика первого сета:

Россия – Украина:

15-8 по результативным атакам

1-2 по результативным блокам

3-2 по ейсам

3-6 по ошибкам

19:31. Россия – Украина 22:25, 25:16

Три подряд подачи не приняла Украина – второй сет завершен.

19:28. Россия – Украина 22:25, 20:15

Ковалев на пару с Теременко организовали еще один блок. Но разрыв в счете слишком велик…

19:24. Россия – Украина 22:25, 18:14

Блок от Ковалева! И сумасшедшая подача от Виецкого! Нет, мы еще повоюем!

19:22. Россия – Украина 22:25, 18:12

Держит Россия преимущество в шесть баллов. Кажется, со вторым сетом уже все ясно.

19:20. Россия – Украина 22:25, 16:9

Трос наконец сыграл в пользу сборной Украины после подачи Щиткова. А Россия отбивает атаки Семенюка и Плотницкого и берет еще одно очко…

19:16. Россия – Украина 22:25, 13:7

До шести баллов увеличила отрыв Россия. В этом сете Украина не показывает ничего – нет ни приема, ни блока. Только одиночные вспышки.

19:13. Россия – Украина 22:25, 10:5

После тайм-аута от Крастиньша Украина наладила прием и провела три подряд результативных атаки, вот только и россияне продолжают стабильно набирать очки.

19:10. Россия – Украина 22:25, 7:3

На спаде Украина после локального успеха на старте матча. Четыре подряд мяча от России – это совсем не то, чего мы ждем. Какой-то хаос на украинской половине площадки.

19:07. Россия – Украина 22:25, 3:2

Две подряд ошибки Украины с подачи…А тут еще и снова не везет с отскоком от сетки. Да, начало второго сета неудачное.

19:01. Статистика первого сета:

Россия – Украина:

15-11 по результативным атакам

0-4 по результативным блокам

1-2 по ейсам

8-6 по ошибкам

19:00. Украина берет первый сет!!

Развалилась атака у россиян в концовке первой партии – наши парни хладнокровно наказали соперника за две подряд ошибки. 25:22.

18:57. Россия – Украина 21:23

Ошибка от России в такой важный момент! В двух мячах Украина от победы в первом сете. А пока тайм-аут от России.

18:55. Россия – Украина 20:20

Перехватила Украина атаку! При таком раскладе первый сет-бол будет именно у нас!

18:52. Россия – Украина 18:17

Обмениваются команды успешными атаками. Приближается развязка первого сета!

18:48. Россия – Украина 14:14

Ковалев блокирует атаку России! Эйс от Плотницкого! И снова Семенюк успешен на блоке! Четыре подряд мяча от Украины – соперник берет тайм-аут.

18:46. Россия – Украина 14:11

Очередная неудачная подача украинцев…И гвоздь от Семенюка со скростью 97 км/час!

18:43. Россия – Украина 11:9

Атака от Виецкого, затем классная подача Ковалева…И еще один блок от Семенюка! До двух очков сокращаем отставание!

18:40. Россия – Украина 9:6

Нет, ну с таким приемом мы проблем России не создадим. Очень много легких мячей дарит Украину сопернику.

18:37. Россия – Украина 6:4

Ковалев в атаке отправил мяч в аут – Россия уходит вперед .

18:35. Россия – Украина 3:2

Блок от Семенюка! Пока минимальное преимущество России, но на приеме Украина.

18:32. Матч начался!

18:30. С первых минут на площадку у сборной Украины выйдут Плотницкий, Щитков, Теременко, Ковалев, Семенюк и Ковалев.

13:37. Добрый день! Сегодня в Гданьске будет жарко – в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу встречаются сборные Украины и России. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить ничего интересного.