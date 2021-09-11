Волейбол. 150 украинских болельщиков пустят на матч Украина - Россия

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал о количестве болельщиков, которые будут присутствовать на матче нашей команды в 1/8 финала ЧЕ против россии.

Текстовая трансляция матча

"Сборная Украины свои первые матчи проводила в Кракове, а теперь перебралась в Гданск. Из-за ситуации с коронавирусом въезд в Польшу был сложным. Сейчас ситуация несколько изменилась, появились карантинные послабления. Поэтому в матче с Россией у нас будет поддержка.

Учитывая имя соперника, ажиотаж и интерес к матчу, наш спонсор оперативно организовал выезд в Польшу двух автобусов с болельщиками. Мы заказали в польской стороны 150 билетов, также будут представители Посольства, диаспоры. Поэтому мы надеемся на солидную помощь нашего десанта болельщиков", - сказал он.

Напомним, что поединок начнется сегодня, 11 сентября в 18:30 по киевскому времени.