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Волейбол. Украина прекращает борьбу на Евро 2021

Другие виды
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(3 голосов)

Поблагодарим наших ребят за игру

Волейбол. Украина прекращает борьбу на Евро 2021

фото - cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по волейболу прекращает борьбу на Евро 2021. В матче 1/8 финала континентального первенства наши спортсмены уступили команде россии.

Счет встречи 3-1 (22-25; 25-16; 25-22; 25-22).

Первый сет начался для украинцев из заработанного в свою пользу очка. Это лидерство было сразу перехвачено россиянами и довольно долго хранилось в их пользу. Лишь при счете 19-19 наши сумели переломить ход игры, добраться до сет-пойнтов и реализовать один из них.

Второй сет наши откровенно провалили. Отрыв россиян с самого начала в пять и более очков, неудачная игра Украины на своих подачах заставили наших болельщиков потускнеть после феерического начала встречи. Счет 25-16 говорит сам за себя.

Начало третьего сета дало большую уверенность в силах наших волейболистов - преимущество украинцев доходило по игре до 4 очков. Однако ближе к середине россияне смогли выровнять положение и свести счет к равному. Команды дышали друг другу в спину, поочередно лидируя, однако первыми нервы сдали именно у наших. При счете 22-23 украинцы не сумели выровнять положение, позволив соперникам заработать сет-бол. Россияне с первого раза им воспользовались.

В четвертом сете игра была довольно ровной, однако чувствовалось, что оппоненты имеют небольшое преимущество. Они все время минимально вели матч и до конца поединка сумели дожать оппонентов на классе. Минимальная победа в партии 25-22 позволила команде страны-агрессора пройти дальше по сетке соревнований.

В следующем матче россия сыграет против победителя встречи Польша - Финляндия.

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В статье: Украина Россия чемпионат Европы по волейболу
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Комментарии (2)
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NikosFutboloidos (Chop)
11.09.2021 в 20:56
Розчарований, як і більшість, ні подач ні прийому ні саме головне вогню в очах. А капітана потрібно змінювати.
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аалекс ( Крым)
11.09.2021 в 21:56
И так выше головы прыгнули. Не наш вид спорта. Парни - молодцы.
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