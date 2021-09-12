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Президент Украины наградил главу МОК орденом Ярослава Мудрого

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Почетная награда

Президент Украины наградил главу МОК орденом Ярослава Мудрого

ОПУ

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха орденом Ярослава Мудрого IV степени. Произошло это на праздновании 30-летия национального олимпийского комитета Украины.

Глава МОК поблагодарил президента за высокую награду и отметил развитие спортивной инфраструктуры в Украине. В частности, Бах одобрительно высказался о новом урбан-парке на территории ВДНХ.

Президент Украины наградил главу МОК орденом Ярослава Мудрого - изображение 1

Напомним, что ранее Радукану победила Фернандес в финале US Open.

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В статье: МОК Томас Бах Владимир Зеленский
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