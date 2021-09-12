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Президент Украины наградил главу МОК орденом Ярослава Мудрого
Почетная награда
ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха орденом Ярослава Мудрого IV степени. Произошло это на праздновании 30-летия национального олимпийского комитета Украины.
Глава МОК поблагодарил президента за высокую награду и отметил развитие спортивной инфраструктуры в Украине. В частности, Бах одобрительно высказался о новом урбан-парке на территории ВДНХ.
Напомним, что ранее Радукану
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