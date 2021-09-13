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Сборная Франции по волейболу проиграла Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы

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Французы не смогли составить конкуренцию чехам

Сборная Франции по волейболу проиграла Чехии в 1/8 финала чемпионата Европы

Новина українською

13 сентября на мужском чемпионате Европы по волейболу прошли матчи 1/8 финала. Словения сумела обыграть Хорватию (3-1), а Франция проиграла Чехии (0-3).

Благодаря этой победе сборная Франции стала олимпийским чемпионом Токио-2020. В финале Олимпиады французы обыграли россиян.

Чемпионат Европы по волейболу. Мужчины. 1/8 финала

Острава, Чехия

Словения – Хорватия – 3-1 (25:20, 25:18, 19:25, 25:12)

Франция – Чехия – 0-3 (22:25, 19:25, 32:34)

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