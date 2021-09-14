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Верняев опроверг собственные слова о возможной смене гражданства

Другие виды
(1 голосов)

Гимнаста неправильно поняли

Верняев опроверг собственные слова о возможной смене гражданства

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Олимпийский чемпион 2016 года Олега Верняев в Instagram объяснился по поводу недавнего интервью, в котором гимнаст дал понять, что готов пойти на смену гражданства, если ему не предоставят все необходимые условия для подготовки к Олимпиаде в Париже.

"Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другую страну и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю, что мои слова перевернули с «ног на голову» для гласных заголовков. Я освещал происходящее внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили из позорной стороны.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей", - написал Верняев.

Ранее Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за применение мельдония.

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В статье: спортивная гимнастика Олег Верняев
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Комментарии (0)
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etueruerd
14.09.2021 в 12:23
Xочeшь сyпepскoго ceкcа с кpаcивыми нeзнaкомкaми? если да, то пеpеxоди и pегистpиpyйся, здecь все дeвки дaют бecплатнo и анoнимнo ------ bit.do/vsisky
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