Верняев опроверг собственные слова о возможной смене гражданства

Олимпийский чемпион 2016 года Олега Верняев в Instagram объяснился по поводу недавнего интервью, в котором гимнаст дал понять, что готов пойти на смену гражданства, если ему не предоставят все необходимые условия для подготовки к Олимпиаде в Париже.

"Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другую страну и даже не думал об этом, тем более, с моей ситуацией с отстранением.

Я понимаю, что мои слова перевернули с «ног на голову» для гласных заголовков. Я освещал происходящее внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили из позорной стороны.

Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским Играм в Париже 2024, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей", - написал Верняев.

Ранее Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за применение мельдония.

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