Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Польша разбила Россию в 1/4 финала Евро-2021
Обидчик Украины едет домой
Сборная Польши в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу в трех сетах остановила команду России (25:14, 26:24, 25:19).
У поляков по 15 очков набрали Бартош Курек и Якоб Кохановский, а звездный Леон добавил еще 11 баллов.
Польша в полуфинале чемпионата Европы ждет победителя сегодняшнего матча между Чехией та Словенией.
В нижней половине сетки плей-офф действующие чемпионы континента сербы в трех сетах обыграли Нидерланды, а их следующий соперник определится в матче между Италией и Германией.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Динамо - Бенфика. Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
- Источник: В тренерских услугах Андрея Шевченко заинтересованы клубы МЛС
- Победы не случилось. ВАР отменил гол Шапаренко на последней минуте матча Динамо – Бенфика
- Больше, чем волейбол? Украина – Россия в 1/8 финала Евро-2021. Анонс матча
- Красотка прославилась на весь интернет, выпив два бокала пива на теннисном матче. ВИДЕО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО