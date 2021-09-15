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Польша разбила Россию в 1/4 финала Евро-2021

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Обидчик Украины едет домой

Польша разбила Россию в 1/4 финала Евро-2021

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Сборная Польши в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу в трех сетах остановила команду России (25:14, 26:24, 25:19).

У поляков по 15 очков набрали Бартош Курек и Якоб Кохановский, а звездный Леон добавил еще 11 баллов.

Польша в полуфинале чемпионата Европы ждет победителя сегодняшнего матча между Чехией та Словенией.

В нижней половине сетки плей-офф действующие чемпионы континента сербы в трех сетах обыграли Нидерланды, а их следующий соперник определится в матче между Италией и Германией.

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В статье: чемпионат Европы по волейболу
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