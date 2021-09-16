  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сегодня Мотор стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня Мотор стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

Главный гандбольный клуб страны начинает еврокубковый сезон

Сегодня Мотор стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов

фото - ГК Мотор

Новина українською

Чемпион Украины Мотор в первом туре группового раунда Лиги Чемпионов в Запорожье в 19:45 по киевскому времени встретится с португальским Порту.

Первый матч Мотора в группе Лиги Чемпионов в прямом эфире покажет телеканал Спорт 1.

За выход в плей-офф Лиги Чемпионов помимо Порту Мотор поспорит с ПСЖ (Франция), Барселоной (Испания), Веспремом (Венгрия), Вике Кельце (Польша) и Динамо Бухарест (Румыния).

Для продолжения борьбы в Лиге Чемпионов Мотору в группе нужно занять как минимум шестое место.

В прошлом сезоне Мотор в 1/8 финала Лиги Чемпионов с общим счетом 55:60 проиграл Мешков Брест.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...