Сегодня Мотор стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов

Чемпион Украины Мотор в первом туре группового раунда Лиги Чемпионов в Запорожье в 19:45 по киевскому времени встретится с португальским Порту.

Первый матч Мотора в группе Лиги Чемпионов в прямом эфире покажет телеканал Спорт 1.

За выход в плей-офф Лиги Чемпионов помимо Порту Мотор поспорит с ПСЖ (Франция), Барселоной (Испания), Веспремом (Венгрия), Вике Кельце (Польша) и Динамо Бухарест (Румыния).

Для продолжения борьбы в Лиге Чемпионов Мотору в группе нужно занять как минимум шестое место.

В прошлом сезоне Мотор в 1/8 финала Лиги Чемпионов с общим счетом 55:60 проиграл Мешков Брест.

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