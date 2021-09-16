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Лузан выступит в двух финалах на чемпионате мира по гребле

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Украинка рвется к медалям

Лузан выступит в двух финалах на чемпионате мира по гребле

фото - canoe.in.ua

Новина українською

Двукратная медалистка Олимпийских игр в Токио Людмила Лузан за день дважды вышла в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.

В каноэ-одиночке на дистанции 500 метров Лузан с результатом 2:13.70 вышла в финал с третьего места в своем заезде.

Также Лузан в заезде на каноэ-двойке на 500 метров вместе с Анастасией Четвериковой заняла первое место в заезде (2:00.63).

Помимо двух финалов Лузан за медали чемпионата мира среди байдарок-двоек на 200-метровой дистанции поспорят Мария Повх и Анастасия Горлова.

Чемпионат мира в Копенгагене продлится до 19 сентября. В столице Дании Украину представляют 22 спортсмена.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ Людмила Лузан
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