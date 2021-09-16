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Лузан выступит в двух финалах на чемпионате мира по гребле
Украинка рвется к медалям
фото - canoe.in.ua
Двукратная медалистка Олимпийских игр в Токио Людмила Лузан за день дважды вышла в финал чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ.
В каноэ-одиночке на дистанции 500 метров Лузан с результатом 2:13.70 вышла в финал с третьего места в своем заезде.
Также Лузан в заезде на каноэ-двойке на 500 метров вместе с Анастасией Четвериковой заняла первое место в заезде (2:00.63).
Помимо двух финалов Лузан за медали чемпионата мира среди байдарок-двоек на 200-метровой дистанции поспорят Мария Повх и Анастасия Горлова.
Чемпионат мира в Копенгагене продлится до 19 сентября. В столице Дании Украину представляют 22 спортсмена.
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