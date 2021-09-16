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Мотор отстоял нервную победу над Порту на старте ЛЧ. Как это было
Верим в успешный старт!
Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за премьерным поединком чемпиона Украины, запорожского "Мотора", в новом розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. Соперником украинской команды станет действующий чемпион Португалии, "Порту". Поединок состоится в Запорожье, в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из нашего онлайна.
Напомним, что в прошлом сезоне "Мотор" успешно преодолел групповой этап и покинул Лигу чемпионов только на стадии 1/8 финала.
Мотор против Порту в Лиге чемпионов по гандболу: текстовая трансляция
Спасибо, что следили за этим матчем вместе с UA-Футбол. До встречи!
Статистика матча. Безусловный Man of the Match Геннадий Комок, который сегодня совершил 16 сэйвов.
60 мин. Мотор - Порту 30:27
Отбились благодаря нашему голкиперу. А на последней секунде Бохан забрасывает тридцатый мяч для "Мотора". Матч окончен! Запорожцы побеждают!
59 мин. Мотор - Порту 29:27
Горыга издали забрасывает! Тридцать секунд до финала!
59 мин. Мотор - Порту 28:27
"Мотор" наконец-то отбивается! Теперь нужно довести атаку до точного броска!
59 мин. Мотор - Порту 28:27
Семиметровый для "Мотора". Казакевич с "точки" переигрывает!
58 мин. Мотор - Порту 27:27
На кураже "Порту" сравнивает счёт! "Мотор" берёт тайм-аут за две с половиной минуты до конца.
57 мин. Мотор - Порту 27:25
"Порту" не реализовал свою контратаку, а вот мы нашу довели до результативного броска. Плюс два для нас!
55 мин. Мотор - Порту 26:25
Правый фланг "Порту" продолжает триггерить запорожцев. Ещё один гол с края площадки в пользу гостей. Счёт минимальный.
53 мин. Мотор - Порту 25:23
Обменялись несколькими удачными атаками команды подряд. Не отпускает "Мотор" игру со своих рук, но в обороне нужно прибавлять. Португальцы берут тайм-аут за семь минут до конца игры.
51 мин. Мотор - Порту 23:22
Фернандеш в контратаке забрасывает 22-й. Всего "плюс один" для запорожцев.
49 мин. Мотор - Порту 23:21
Итурицца с линии вратарской забрасывает. У "Мотора" из перевеса в шесть мячей остаётся только два. Серьёзный повод задуматься игрокам хозяев.
47 мин. Мотор - Порту 22:19
Снова с края площадки "Порту" забрасывает. Кстати, португальцы продолжают играть в атаке в семь полевых.
44 мин. Мотор - Порту 20:17
Третий в матче семиметровый для гостей. Педро Круз на этот раз забрасывает.
43 мин. Мотор - Порту 20:16
Берут тайм-аут хозяева. Тяжело сейчас выглядит "Мотор" в атаке. В то же время, "Порту" на ногах довольно лёгкий.
41 мин. Мотор - Порту 19:15
Минуты полторы длилась атака "Мотора", но обострить как-то так и не получилось. Впрочем, "Порту" в ответ благодаря нашему голкиперу дважды также не забросил. Завис счёт.
38 мин. Мотор - Порту 19:15
Дважды с края площадки залетает мяч в ворота "Мотора". Минус четыре уже на табло. Идёт игра у гостей в семь полевых.
36 мин. Мотор - Порту 18:12
Малашинскас второй мяч забрасывает в пустые ворота португальцев. Гости сейчас играют в семь полевых.
34 мин. Мотор - Порту 16:12
Гости второй тайм начинают активнее и засматриваются на сокращение преимущества до трёх мячей.
31 мин. Мотор - Порту 15:10
"Порту" зарабатывает второй семиметровый в игре. Антонио Родригеш его не реализовывает, бросая выше рамки.
31 мин. Мотор - Порту 15:10
Стартовала вторая половина. "Порту" начинает с атаки.
Статистика первого тайма
30 мин. Мотор - Порту 15:10
Обменялись соперниками голами после тайм-аута, но уходим на перерыв с достаточно комфортным преимуществом чемпиона Украины.
28 мин. Мотор - Порту 13:7
Хозяева используют своё право на тайм-аут за две с половиной минуты до конца тайма.
26 мин. Мотор - Порту 13:7
Пошёл "Порту" вперёд без вратаря, "Мотор" мяч перехватил и Васильев со своей половины доводит преимущество хозяев до шести мячей!
25 мин. Мотор - Порту 11:7
"Порту" теряет на две минуты ещё одного игрока. Педро Круз очень серьёзно за челюсть схватил соперника.
23 мин. Мотор - Порту 9:7
Чуть подбираются португальцы. Но пока игра идёт под контролем хозяев. Потихоньку приближаемся к эквартору встречи.
21 мин. Мотор - Порту 9:5
Семиметровый для Порту. Мигель Алвеш бросает в перекладину!
20 мин. Мотор - Порту 9:5
Денисов из угла площадки забрасывает девятый мяч! Гости берут тайм-аут.
19 мин. Мотор - Порту 8:5
Пока подводит запорожцев реализация. На два точных броска гостей мы ответили только успешной атакой Малашинскаса.
16 мин. Мотор - Порту 7:3
Прибавили плюс ещё один балл в большинстве.
14 мин. Мотор - Порту 6:3
Джибриль Мбенгу - игрок "Порту" получает две минуты штрафа. У "Мотора" уже есть три балла преимущества. Нужно наращивать.
12 мин. Мотор - Порту 5:3
Петро Валдес предупреждён. Очень активно он пытался удержать Бохана.
11 мин. Мотор - Порту 5:4
Долго держался счёт 4:3, но "Порту" всё же добрался до паритета в счёте. В ответной атаке Бохан здорово сыграл на подборе после сэйва вратаря и опять вывел запорожцев вперёд.
9 мин. Мотор - Порту 4:3
Чемпион Украины отстоял в меньшинстве и в своей последней атаке в неравных составах перекладина пришла на помощь "Порту". Тем не менее, "Мотор" всё ещё ведёт.
7 мин. Мотор - Порту 3:2
Себетич получает двухминутное удаление. "Мотор" пока играет в меньшинстве.
6 мин. Мотор - Порту 2:2
Себетич у "Мотора" предупреждён.
5 мин. Мотор - Порту 2:2
После первого точного броска у хозяев разладилась игра в атаке. Зато португальцы сразу два своих наступления довели до результата. Однако тут же мы восстанавливаем паритет.
3 мин. Мотор - Порту 1:2
Альварес Итурицца из "Порту" получает первую жёлтую в матче.
1 мин. Мотор - Порту 1:0
Захар Денисов завершает первую атаку "Мотора" заброшенным мячом! Отличный старт!
19:45 Матч стартовал! "Мотор" начинает в атаке.
19:43 Стартовый состав запорожской команды на этот матч.
19:40 Гандболисты уже выходят на площадку. Скоро начнём.
19:28 Коротко о турнирной таблице и соперниках. Как видим, ещё ни одна команда не провела ни одного матча: все стартуют сегодня. Два коллектива группы, которые займут первые-вторые места, выходят сразу в четвертьфинал ЛЧ. Третья, четвёртая, пятая и шестая строчки попадают в 1/8 финала. Двое худших вылетают.
19:20 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию по гандболу! Сегодня наш чемпион стартует в новом розыгрыше чемпионской лиги, а его соперником будет лучшая команда прошлого розыгрыша чемпионата Португалии. Верим в наших ребят!
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