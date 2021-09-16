Мотор отстоял нервную победу над Порту на старте ЛЧ. Как это было

UA-Футбол следит за премьерным поединком чемпиона Украины, запорожского "Мотора", в новом розыгрыше гандбольной Лиги чемпионов. Соперником украинской команды станет действующий чемпион Португалии, "Порту". Поединок состоится в Запорожье, в Дворце спорта "Юность" и начнётся в 19:45 по киевскому времени. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из нашего онлайна.

Напомним, что в прошлом сезоне "Мотор" успешно преодолел групповой этап и покинул Лигу чемпионов только на стадии 1/8 финала.

Мотор против Порту в Лиге чемпионов по гандболу: текстовая трансляция

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Статистика матча. Безусловный Man of the Match Геннадий Комок, который сегодня совершил 16 сэйвов.

60 мин. Мотор - Порту 30:27

Отбились благодаря нашему голкиперу. А на последней секунде Бохан забрасывает тридцатый мяч для "Мотора". Матч окончен! Запорожцы побеждают!

59 мин. Мотор - Порту 29:27

Горыга издали забрасывает! Тридцать секунд до финала!

59 мин. Мотор - Порту 28:27

"Мотор" наконец-то отбивается! Теперь нужно довести атаку до точного броска!

59 мин. Мотор - Порту 28:27

Семиметровый для "Мотора". Казакевич с "точки" переигрывает!

58 мин. Мотор - Порту 27:27

На кураже "Порту" сравнивает счёт! "Мотор" берёт тайм-аут за две с половиной минуты до конца.

57 мин. Мотор - Порту 27:25

"Порту" не реализовал свою контратаку, а вот мы нашу довели до результативного броска. Плюс два для нас!

55 мин. Мотор - Порту 26:25

Правый фланг "Порту" продолжает триггерить запорожцев. Ещё один гол с края площадки в пользу гостей. Счёт минимальный.

53 мин. Мотор - Порту 25:23

Обменялись несколькими удачными атаками команды подряд. Не отпускает "Мотор" игру со своих рук, но в обороне нужно прибавлять. Португальцы берут тайм-аут за семь минут до конца игры.

51 мин. Мотор - Порту 23:22

Фернандеш в контратаке забрасывает 22-й. Всего "плюс один" для запорожцев.

49 мин. Мотор - Порту 23:21

Итурицца с линии вратарской забрасывает. У "Мотора" из перевеса в шесть мячей остаётся только два. Серьёзный повод задуматься игрокам хозяев.

47 мин. Мотор - Порту 22:19

Снова с края площадки "Порту" забрасывает. Кстати, португальцы продолжают играть в атаке в семь полевых.

44 мин. Мотор - Порту 20:17

Третий в матче семиметровый для гостей. Педро Круз на этот раз забрасывает.

43 мин. Мотор - Порту 20:16

Берут тайм-аут хозяева. Тяжело сейчас выглядит "Мотор" в атаке. В то же время, "Порту" на ногах довольно лёгкий.

41 мин. Мотор - Порту 19:15

Минуты полторы длилась атака "Мотора", но обострить как-то так и не получилось. Впрочем, "Порту" в ответ благодаря нашему голкиперу дважды также не забросил. Завис счёт.

38 мин. Мотор - Порту 19:15

Дважды с края площадки залетает мяч в ворота "Мотора". Минус четыре уже на табло. Идёт игра у гостей в семь полевых.

36 мин. Мотор - Порту 18:12

Малашинскас второй мяч забрасывает в пустые ворота португальцев. Гости сейчас играют в семь полевых.

34 мин. Мотор - Порту 16:12

Гости второй тайм начинают активнее и засматриваются на сокращение преимущества до трёх мячей.

31 мин. Мотор - Порту 15:10

"Порту" зарабатывает второй семиметровый в игре. Антонио Родригеш его не реализовывает, бросая выше рамки.

31 мин. Мотор - Порту 15:10

Стартовала вторая половина. "Порту" начинает с атаки.

Статистика первого тайма

30 мин. Мотор - Порту 15:10

Обменялись соперниками голами после тайм-аута, но уходим на перерыв с достаточно комфортным преимуществом чемпиона Украины.

28 мин. Мотор - Порту 13:7

Хозяева используют своё право на тайм-аут за две с половиной минуты до конца тайма.

26 мин. Мотор - Порту 13:7

Пошёл "Порту" вперёд без вратаря, "Мотор" мяч перехватил и Васильев со своей половины доводит преимущество хозяев до шести мячей!

25 мин. Мотор - Порту 11:7

"Порту" теряет на две минуты ещё одного игрока. Педро Круз очень серьёзно за челюсть схватил соперника.

23 мин. Мотор - Порту 9:7

Чуть подбираются португальцы. Но пока игра идёт под контролем хозяев. Потихоньку приближаемся к эквартору встречи.

21 мин. Мотор - Порту 9:5

Семиметровый для Порту. Мигель Алвеш бросает в перекладину!

20 мин. Мотор - Порту 9:5

Денисов из угла площадки забрасывает девятый мяч! Гости берут тайм-аут.

19 мин. Мотор - Порту 8:5

Пока подводит запорожцев реализация. На два точных броска гостей мы ответили только успешной атакой Малашинскаса.

16 мин. Мотор - Порту 7:3

Прибавили плюс ещё один балл в большинстве.

14 мин. Мотор - Порту 6:3

Джибриль Мбенгу - игрок "Порту" получает две минуты штрафа. У "Мотора" уже есть три балла преимущества. Нужно наращивать.

12 мин. Мотор - Порту 5:3

Петро Валдес предупреждён. Очень активно он пытался удержать Бохана.

11 мин. Мотор - Порту 5:4

Долго держался счёт 4:3, но "Порту" всё же добрался до паритета в счёте. В ответной атаке Бохан здорово сыграл на подборе после сэйва вратаря и опять вывел запорожцев вперёд.

9 мин. Мотор - Порту 4:3

Чемпион Украины отстоял в меньшинстве и в своей последней атаке в неравных составах перекладина пришла на помощь "Порту". Тем не менее, "Мотор" всё ещё ведёт.

7 мин. Мотор - Порту 3:2

Себетич получает двухминутное удаление. "Мотор" пока играет в меньшинстве.

6 мин. Мотор - Порту 2:2

Себетич у "Мотора" предупреждён.

5 мин. Мотор - Порту 2:2

После первого точного броска у хозяев разладилась игра в атаке. Зато португальцы сразу два своих наступления довели до результата. Однако тут же мы восстанавливаем паритет.

3 мин. Мотор - Порту 1:2

Альварес Итурицца из "Порту" получает первую жёлтую в матче.

1 мин. Мотор - Порту 1:0

Захар Денисов завершает первую атаку "Мотора" заброшенным мячом! Отличный старт!

19:45 Матч стартовал! "Мотор" начинает в атаке.

19:43 Стартовый состав запорожской команды на этот матч.

19:40 Гандболисты уже выходят на площадку. Скоро начнём.

19:28 Коротко о турнирной таблице и соперниках. Как видим, ещё ни одна команда не провела ни одного матча: все стартуют сегодня. Два коллектива группы, которые займут первые-вторые места, выходят сразу в четвертьфинал ЛЧ. Третья, четвёртая, пятая и шестая строчки попадают в 1/8 финала. Двое худших вылетают.

19:20 Всем привет и добро пожаловать на текстовую трансляцию по гандболу! Сегодня наш чемпион стартует в новом розыгрыше чемпионской лиги, а его соперником будет лучшая команда прошлого розыгрыша чемпионата Португалии. Верим в наших ребят!