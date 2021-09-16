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Мотор с победы стартовал в Лиге чемпионов

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Команда получила очень важные очки

Мотор с победы стартовал в Лиге чемпионов

Новина українською

"Мотор" провел первый матч Лиги чемпионов в этом сезоне с португальским "Порту".

Первый тайм прошел под диктовку нашей команды. Постоянно держался разрыв в 3-4 мяча.

После перерыва португальцы заметно прибавили и начали сокращать разрыв в счете. За две минуты до конца матча на табло было 27:27.

Но благодаря Дмитрию Гориги, который забил очень важный мяч, наша команда вырвала победу - 30:27.

Лига чемпионов 2021/2022. Группа В. 1 тур.

"Мотор" (Запорожье, Украина) - "Порту" (Порту, Португалия) - 30:27.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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