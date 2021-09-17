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Как Мотор открывал счет победам в Лиге Чемпионов. ВИДЕО
Лучшие моменты успешного старта запорожцев в еврокубке
фото - ГК Мотор
Накануне Мотор в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов со счетом 30:27 обыграл Порту.
Следующий матч в Лиге Чемпионов чемпион Украины проведет 23 сентября в Испании против Барселоны.
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