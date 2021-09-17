Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гимн Украины в Москве: украинец выиграл чемпионат мира по скалолазанию
Сумасшедшая скорость
Фото - Facebook
Украинец Даниил Болдырев стал победителем чемпионата мира в Москве по скоростному скалолазанию. Болдырев преодолел дистанцию на 5,73 секунды, опередив испанца Эрика Ноя Кардона (5,95).
Болдырев стал двукратным чемпионом мира. Также в 2020 году украинец брал золото на чемпионате Европы.
Стоит отметить, что дисциплина Даниила Болдырева будет представлена на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Скрипник — о поражении от Буде-Глимта: Посыпать голову пеплом не будем
- Таблица коэффициентов. Черепашья хода Украины, России и Шотландии. За спиной бегут семимильными шагами
- ЛК. ЦСКА отыграл очень приличный час, но затем развалился в Риме
- Сегодня Мотор стартует в групповом этапе Лиги Чемпионов
- Футболист Динамо перед матчем с Бенфикой узнал, что стал отцом! ФОТО
- Неймар сфотографировался со звездой НБА, которая выше его почти на полметра. ФОТО