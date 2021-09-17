Гимн Украины в Москве: украинец выиграл чемпионат мира по скалолазанию

Украинец Даниил Болдырев стал победителем чемпионата мира в Москве по скоростному скалолазанию. Болдырев преодолел дистанцию на 5,73 секунды, опередив испанца Эрика Ноя Кардона (5,95).

Болдырев стал двукратным чемпионом мира. Также в 2020 году украинец брал золото на чемпионате Европы.

Стоит отметить, что дисциплина Даниила Болдырева будет представлена на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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