  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гимн Украины в Москве: украинец выиграл чемпионат мира по скалолазанию
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гимн Украины в Москве: украинец выиграл чемпионат мира по скалолазанию

Другие виды
(1 голосов)

Сумасшедшая скорость

Гимн Украины в Москве: украинец выиграл чемпионат мира по скалолазанию

Фото - Facebook

Новина українською

Украинец Даниил Болдырев стал победителем чемпионата мира в Москве по скоростному скалолазанию. Болдырев преодолел дистанцию на 5,73 секунды, опередив испанца Эрика Ноя Кардона (5,95).

Болдырев стал двукратным чемпионом мира. Также в 2020 году украинец брал золото на чемпионате Европы.

Стоит отметить, что дисциплина Даниила Болдырева будет представлена на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: скалолазание
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ди (Киев)
17.09.2021 в 12:31
Умница!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...