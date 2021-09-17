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Украинцы пробились в два финала на чемпионате мира по гребле

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Еще два шанса на медаль

Украинцы пробились в два финала на чемпионате мира по гребле

Новина українською

Диана Танько, Анастасия Горлова, Юлия Юрийчук и Инна Грыщун в предварительном заплыве на чемпионате мира на дистанции 500 метров заняли третье место и квалифицировались в финал.

Также Грыщун поспорит за медали чемпионата мира на дистанции 1000 метров. В квалификационном заплыве украинка заняла второе место и напрямую вышла в финал.

Накануне в два финала отобралась двукратная медалистка Олимпийских игр в Токио Людмила Лузан.

Чемпионат мира в Копенгагене продлится до 19 сентября. В столице Дании Украину представляют 22 спортсмена.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ
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