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Украинцы пробились в два финала на чемпионате мира по гребле
Еще два шанса на медаль
Диана Танько, Анастасия Горлова, Юлия Юрийчук и Инна Грыщун в предварительном заплыве на чемпионате мира на дистанции 500 метров заняли третье место и квалифицировались в финал.
Также Грыщун поспорит за медали чемпионата мира на дистанции 1000 метров. В квалификационном заплыве украинка заняла второе место и напрямую вышла в финал.
Накануне в два финала отобралась двукратная медалистка Олимпийских игр в Токио Людмила Лузан.
Чемпионат мира в Копенгагене продлится до 19 сентября. В столице Дании Украину представляют 22 спортсмена.
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