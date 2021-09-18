Байдарки и каноэ. Украинки Лузан и Четверикова - чемпионки мира на дистанции 500 метров

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золотые награды на чемпионате мира в дисциплине каноэ-двойки на дистанции 500 метров.

Наши спортсменки показали результат 1.55,85. На Олимпиаде в Токио украинский дуэт завоевал серебро в этой дисциплине.

Это первая золотая медаль чемпионатов мира для сборной Украины в олимпийском виде с 2014 года, когда Юрий Чебан стал победителем в каноэ-одиночке на 200 метров.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Копенгаген, Дания

Каноэ-двойка, 500 метров

1. Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (Украина) - 1.55,85

2. Беларусь - 1.57,12

3. Куба - 1.57,70