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Байдарки и каноэ. Украинки Лузан и Четверикова - чемпионки мира на дистанции 500 метров

Другие виды
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Байдарки и каноэ. Украинки Лузан и Четверикова - чемпионки мира на дистанции 500 метров

НОК

UA-Футбол
Новина українською

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золотые награды на чемпионате мира в дисциплине каноэ-двойки на дистанции 500 метров.

Наши спортсменки показали результат 1.55,85. На Олимпиаде в Токио украинский дуэт завоевал серебро в этой дисциплине.

Это первая золотая медаль чемпионатов мира для сборной Украины в олимпийском виде с 2014 года, когда Юрий Чебан стал победителем в каноэ-одиночке на 200 метров.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ
Копенгаген, Дания
Каноэ-двойка, 500 метров
1. Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (Украина) - 1.55,85
2. Беларусь - 1.57,12
3. Куба - 1.57,70
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В статье: Людмила Лузан Анастасия Четверикова
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