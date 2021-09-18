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Байдарки и каноэ. Украинки Лузан и Четверикова - чемпионки мира на дистанции 500 метров
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Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золотые награды на чемпионате мира в дисциплине каноэ-двойки на дистанции 500 метров.
Наши спортсменки показали результат 1.55,85. На Олимпиаде в Токио украинский дуэт завоевал серебро в этой дисциплине.
Это первая золотая медаль чемпионатов мира для сборной Украины в олимпийском виде с 2014 года, когда Юрий Чебан стал победителем в каноэ-одиночке на 200 метров.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ
Копенгаген, Дания
Каноэ-двойка, 500 метров
1. Людмила Лузан / Анастасия Четверикова (Украина) - 1.55,85
2. Беларусь - 1.57,12
3. Куба - 1.57,70
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