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Лузан: Было мало времени, чтобы отдохнуть перед следующей дистанцией

Другие виды
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Действительно, как-то непродуманно

Лузан: Было мало времени, чтобы отдохнуть перед следующей дистанцией

UA-Футбол
Новина українською

Украинский каноистка Людмила Лузан прокомментировала завоеванные золотую и серебряную награды на чемпионате мира в Копенгагене (Дания). Слова нашей спортсменки цитирует Федерация каноэ Украины:

"Чувствую себя как-то непонятно. Отдала все силы. Это был самый сильный финиш в моей жизни, потому что я отдала все, что могла. Трудно сейчас держать ту форму, которая была на Олимпийских играх, но я довольна результатом, потому что золото на олимпийской дистанции - это самое важно, что было. Мы это сделали. Очень мало времени, чтобы отдохнуть перед следующей дистанцией.

Конечно, я собой недовольна, потому что мне всегда нужно золото, но на данном этапе я ценю эту медаль и, надеюсь, что золото будет" - сказала она.

Напомним, что Лузан - серебрянный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио.

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В статье: Людмила Лузан
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