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Лузан: Было мало времени, чтобы отдохнуть перед следующей дистанцией
Действительно, как-то непродуманно
Украинский каноистка Людмила Лузан прокомментировала завоеванные
"Чувствую себя как-то непонятно. Отдала все силы. Это был самый сильный финиш в моей жизни, потому что я отдала все, что могла. Трудно сейчас держать ту форму, которая была на Олимпийских играх, но я довольна результатом, потому что золото на олимпийской дистанции - это самое важно, что было. Мы это сделали. Очень мало времени, чтобы отдохнуть перед следующей дистанцией.
Конечно, я собой недовольна, потому что мне всегда нужно золото, но на данном этапе я ценю эту медаль и, надеюсь, что золото будет" - сказала она.
Напомним, что Лузан - серебрянный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио.
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