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Байдарки и каноэ. Украинские четверки делают золотой дубль на чемпионате мира, Украина - первая в зачете
Медальный звездопад
Украинские каноисты Виталий Верглес, Андрей Рыбачёк, Юрий Вандюк и Тарас Мищук завоевали золотые награды на чемпионате мира в Копенгагене на дистанции 500 метров.
Их коллеги по команде Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин стали мировыми чемпионами в байдарке-четверке на 500 метров.
Ранее Людмила Лузан
После третьего дня соревнований Украина идет на первом командном месте, имея в своем активе 3 золота и 1 серебро.
Напомним, что ранее Украина
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