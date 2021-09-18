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Байдарки и каноэ. Украинские четверки делают золотой дубль на чемпионате мира, Украина - первая в зачете

Другие виды
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Медальный звездопад

Байдарки и каноэ. Украинские четверки делают золотой дубль на чемпионате мира, Украина - первая в зачете

UA-Футбол
Новина українською

Украинские каноисты Виталий Верглес, Андрей Рыбачёк, Юрий Вандюк и Тарас Мищук завоевали золотые награды на чемпионате мира в Копенгагене на дистанции 500 метров.

Их коллеги по команде Олег Кухарик, Дмитрий Даниленко, Игорь Трунов и Иван Семыкин стали мировыми чемпионами в байдарке-четверке на 500 метров.

Ранее Людмила Лузан завоевала серебро на дистанции 500 метров, а вместе с Анастасией Четвериковой стала чемпионкой в ​​командном заезде.

После третьего дня соревнований Украина идет на первом командном месте, имея в своем активе 3 золота и 1 серебро.

Напомним, что ранее Украина уничтожила Россию на Чемпионате Европы по баскетболу.

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В статье: Украина гребля на байдарках и каноэ
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