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Волейбол. Италия и Словения разыграют звание чемпиона Европы
Ждем финал
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В финальном поединке волейбольного Евро 2021 статус сильнейшей команды континента разыграют Италия и Словения.
Первый финалист в матче 1/2 победил команду Сербии 3-1 (29-27; 25-22; 23-25; 25-18). Второй преодолел сопротивление неуступчивых поляков 3-1 (17-25; 32-30; 25-16; 37-35).
Финальный поединок главного турнира четырехлетия состоится сегодня, 19 сентября. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.
Матч за третье место стартует тремя часами ранее - в 18:30 по Киеву.
Напомним, что ранее Matchroom
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