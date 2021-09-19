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Волейбол. Италия и Словения разыграют звание чемпиона Европы

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Ждем финал

Волейбол. Италия и Словения разыграют звание чемпиона Европы

https://www.sport.ru

UA-Футбол
Новина українською

В финальном поединке волейбольного Евро 2021 статус сильнейшей команды континента разыграют Италия и Словения.

Первый финалист в матче 1/2 победил команду Сербии 3-1 (29-27; 25-22; 23-25; 25-18). Второй преодолел сопротивление неуступчивых поляков 3-1 (17-25; 32-30; 25-16; 37-35).

Финальный поединок главного турнира четырехлетия состоится сегодня, 19 сентября. Начало матча в 21:30 по киевскому времени.

Матч за третье место стартует тремя часами ранее - в 18:30 по Киеву.

Напомним, что ранее Matchroom выпустила фильм о подготовке Усика к бою с Джошуа.

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В статье: Италия Словения чемпионат Европы по волейболу
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