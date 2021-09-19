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Байдарки и каноэ. Лузан установила историческое для Украины достижение

Другие виды
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Большая спортсменка

Байдарки и каноэ. Лузан установила историческое для Украины достижение

UA-Футбол
Новина українською

Украинский коноистка Людмила Лузан установила историческое для Украины достижения по итогам чемпионата мира 2021, который прошел в Копенгагене на днях.

Она единственная в истории нашего государства спортсменка, которой удалось собрать полный комплект наград на мундиале (командные золото и бронза и индивидуальное серебро).

С ее помощью сборная Украины повторила свой лучший показатель на ЧМ - 5 медалей.

Отметим, что Лузан является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко дал прогноз на бой Усик - Джошуа.

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В статье: Людмила Лузан
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