Байдарки и каноэ. Лузан установила историческое для Украины достижение

Украинский коноистка Людмила Лузан установила историческое для Украины достижения по итогам чемпионата мира 2021, который прошел в Копенгагене на днях.

Она единственная в истории нашего государства спортсменка, которой удалось собрать полный комплект наград на мундиале (командные золото и бронза и индивидуальное серебро).

С ее помощью сборная Украины повторила свой лучший показатель на ЧМ - 5 медалей.

Отметим, что Лузан является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр 2020.